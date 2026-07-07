Temptation Island 2026, mercoledì 8 luglio la terza puntata

Domani, mercoledì 8 luglio, torna Temptation Island 2026 con la terza puntata della stagione. Il docu-reality sui sentimenti condotto da Filippi Bisciglia che racconta le vicissitudini di 7 coppie concorrenti messe alla prova da tentatori e tentatrici, andrà in onda in prima serata su Canale 5 con nuovi risvolti e inattesi colpi di scena. Il programma tv continua ad avere ottimi ascolti e un grande successo sui social.

Il falò anticipato chiesto da Gabriele

La seconda puntata si era chiusa con le vicende sentimentali della coppia composta da Gabriele e Sara: lui, dopo aver chiesto a Filippo un falò di confronto anticipato, attende, seduto davanti al fuoco, l’arrivo della sua fidanzata Sara. Si capirà ora se lei accetterà o meno di incontrare il suo compagno, il quale nell’ultima puntata ha avuto una reazione esagerata a uno dei video che gli sono stati mostrati.

Filippo Bisciglia rivela in anticipo che per qualcuno si arriverà ad una scelta che sembra essere definitiva…a chi si riferisce? Intanto il viaggio nei sentimenti intrapreso dalle 7 coppie per mettere alla prova la loro storia d’amore continuerà con accesi confronti, nuove rivelazioni, verità inaspettate, importanti prese di coscienza, ma anche tante emozioni, leggerezza e divertimento. Nell’ultima puntata Rosario ha rifiutato il falò di confronto anticipato che era stato chiesto dalla fidanzata Alessandra.