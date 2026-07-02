Palio di Siena 2026, rinviata la corsa in programma oggi

La corsa del Palio di Siena che era in programma oggi, giovedì 2 luglio 2026, è stata rinviata a domani. L’evento sarebbe stato trasmesso anche in diretta tv. Lo ha stabilito un’ordinanza della sindaca Nicoletta Fabio a causa del maltempo.

La comunicazione del Comune di Siena

Il comune di Siena ha annunciato la decisione con una comunicazione pubblicata sul sito del municipio che contiene anche i dettagli del programma: “Sarà esposta la bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico: rinviato il Palio del 2 luglio 2026 a causa delle avverse condizioni meteo, come previsto dall’articolo 90 del Regolamento per il Palio. La pioggia scesa da ieri sera, mercoledì 1 luglio, fino a buona parte della mattinata di oggi, giovedì 2 luglio, rende impossibile lo svolgimento del Corteo Storico e della Carriera, che si terranno, meteo permettendo, con i medesimi orari, nella giornata di domani, venerdì 3 luglio. Alle ore 15.30 e alle ore 16 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle ore 16.40 l’inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 17.15 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Alle ore 17.20 l’ingresso in Piazza del Campo del Corteo Storico. Alle ore 19.30 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 è possibile accedere alla parte interna della Piazza, la cosiddetta “conchiglia”, fino al numero massimo consentito, esclusivamente da via Dupré”.

Palio di Siena, orario della diretta tv

Storia, tradizione, passione. Un appuntamento unico al mondo che unisce cultura, identità e una fede tramandata nei secoli: questo pomeriggio, dalla suggestiva Piazza del Campo, era in programma l’evento, uno dei più affascinanti e spettacolari del nostro Paese. Il Palio di Siena 2026 sarebbe stato trasmesso da La7, a partire dalle 17.10, con la telecronaca affidata, come da tradizione, a Pierluigi Pardo, affiancato dallo storico Giovanni Mazzini, che accompagneranno il pubblico nel racconto della corsa e di tutto ciò che la rende un evento senza eguali. Il secondo appuntamento con il Palio è previsto, come di consueto, il 16 agosto, sempre in diretta su La7.

Nel corso della diretta, Andrea Milluzzi accompagnerà i telespettatori alla scoperta dell’atmosfera che precede la corsa, con servizi dedicati ai preparativi, ai retroscena e agli aneddoti che coinvolgono l’intera città. Elena Testi, invece, sarà in collegamento dalla Sala del Mappamondo del Comune di Siena, dove commenterà l’evento insieme agli ospiti presenti. Un racconto che restituisce tutta la forza di una manifestazione straordinaria, promossa dal Consorzio per la tutela del Palio, capace di custodire secoli di storia, tradizioni, leggende e memoria collettiva. Un patrimonio che vive nelle Contrade, tra rivalità storiche e antiche alleanze, e che ogni anno trasforma le vie della città fino al cuore di Piazza del Campo, gremita da migliaia di spettatori.

L’appuntamento con il Palio di Siena su La7 è iniziato già dalla vigilia. Mercoledì 1 luglio alle 23:00 è andato infatti in onda lo speciale ‘Palio di Siena 2026 – L’Attesa’, dedicato ai preparativi della notte precedente la corsa, con immagini esclusive e un’ampia sintesi dell’emozionante edizione del 2025.