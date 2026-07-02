Wimbledon 2026, 5 italiani in campo oggi: orari e dove vederli

Sono cinque gli italiani in campo oggi, giovedì 2 luglio, a Wimbledon 2026: Tyra Grant, Jasmine Paolini, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Tutti impegnati nel secondo turno dello Slam di Londra.

Gli italiani in campo oggi a Wimbledon 2026

Grant VS Bouzková, campo 16, ore 12.00

Sonego VS Diallo, campo 14, ore 12.00

Cobolli VS Duckworth, campo 3, ore 15.30

Berrettini VS Fils, campo centrale, ore 15.40

Paolini VS Golubic, campo 2, ore 17.30

Grant-Bouzková, i precedenti

C’è grande attesa per Tyra Grant, classe 2008, proveniente dalle qualificazioni. La giovane azzurra, n°172 Wta, scende in campo contro la ceca Marie Bouzková, testa di serie n°21 e n°23 del ranking. Le due non si sono mai affrontate prima d’ora. La 18enne romana arriva a questo importante appuntamento dopo aver superato tre turni di qualificazione e dopo aver sconfitto la britannica Katie Boulter (n°60).

Sonego-Diallo, i precedenti

Lorenzo Sonego, n°69 del mondo, sfida il canadese Gabriel Diallo, 24enne n°88 Atp. I due si sono affrontati una sola volta in passato: all’Atp 250 di Auckland nel 2025. In quell’occasione l’azzurro ebbe la meglio, in tre set, per 7-6 2-6 7-6. Il tennista torinese approda al secondo turno dopo aver eliminato l’argentino Tomás Martín Etcheverry (testa di serie n°29) per 6-4 6-4 6-7 7-6.

Cobolli-Duckworth, i precedenti

Flavio Cobolli torna in campo dopo la vittoria completata ieri contro l’argentino Mariano Navone. Il n°10 del mondo oggi gioca contro l’australiano James Duckworth, n°79 Atp. I due si sono già sfidati due volte nel 2024 e nel 2025. Il campione romano ha avuto la meglio nel match giocato agli Us Open mentre il 34enne di Sydney si è imposto lo scorso anno all’Atp 250 di Almaty, in Kazakistan.

Berrettini-Fils, i precedenti

Si prospetta un bel match sul campo centrale tra Matteo Berrettini e il francese Arthur Fils, n°24 Atp, tornato di recente sulla scena dopo un’infortunio alla schiena e altri problemi fisici che lo hanno costretto al ritiro al Masters 1000 di Roma e al Roland Garros. I due si sono sfidati una sola volta, nel 2024, all’Atp 500 di Tokyo, con il transalpino che ha vinto in seguito al ritiro di Matteo.

Paolini-Golubic, i precedenti

Jasmine Paolini scende in campo contro la svizzera Viktorija Golubic, n°62 Wta. La toscana e l’elvetica si sono affrontate quattro volte in carriera. La classe 1991 di Zurigo ha vinto tre incontri su quattro a Barnstaple (Regno Unito) nel 2014, a Saint-Melo (Francia) nel 2021 e a Indian Wells (Usa) nel 2022. L’ultima partita, invece, l’ha conquistata Paolini a Varsavia nel 2022.

Dove vedere le partite in tv

Tutte le partite di Wimbledon 2026 – in corso dal 29 giugno al 12 luglio all’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra – si possono vedere in diretta e in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now.