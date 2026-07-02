Wimbledon 2026, 5 italiani in campo oggi: orari e dove vederli

Sono cinque gli italiani in campo oggi, giovedì 2 luglio, a Wimbledon 2026: Tyra Grant, Jasmine Paolini, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Tutti impegnati nel secondo turno dello Slam di Londra.
Gli italiani in campo oggi a Wimbledon 2026
- Grant VS Bouzková, campo 16, ore 12.00
- Sonego VS Diallo, campo 14, ore 12.00
- Cobolli VS Duckworth, campo 3, ore 15.30
- Berrettini VS Fils, campo centrale, ore 15.40
- Paolini VS Golubic, campo 2, ore 17.30
Grant-Bouzková, i precedenti
C’è grande attesa per Tyra Grant, classe 2008, proveniente dalle qualificazioni. La giovane azzurra, n°172 Wta, scende in campo contro la ceca Marie Bouzková, testa di serie n°21 e n°23 del ranking. Le due non si sono mai affrontate prima d’ora. La 18enne romana arriva a questo importante appuntamento dopo aver superato tre turni di qualificazione e dopo aver sconfitto la britannica Katie Boulter (n°60).
Sonego-Diallo, i precedenti
Lorenzo Sonego, n°69 del mondo, sfida il canadese Gabriel Diallo, 24enne n°88 Atp. I due si sono affrontati una sola volta in passato: all’Atp 250 di Auckland nel 2025. In quell’occasione l’azzurro ebbe la meglio, in tre set, per 7-6 2-6 7-6. Il tennista torinese approda al secondo turno dopo aver eliminato l’argentino Tomás Martín Etcheverry (testa di serie n°29) per 6-4 6-4 6-7 7-6.
Cobolli-Duckworth, i precedenti
Flavio Cobolli torna in campo dopo la vittoria completata ieri contro l’argentino Mariano Navone. Il n°10 del mondo oggi gioca contro l’australiano James Duckworth, n°79 Atp. I due si sono già sfidati due volte nel 2024 e nel 2025. Il campione romano ha avuto la meglio nel match giocato agli Us Open mentre il 34enne di Sydney si è imposto lo scorso anno all’Atp 250 di Almaty, in Kazakistan.
Berrettini-Fils, i precedenti
Si prospetta un bel match sul campo centrale tra Matteo Berrettini e il francese Arthur Fils, n°24 Atp, tornato di recente sulla scena dopo un’infortunio alla schiena e altri problemi fisici che lo hanno costretto al ritiro al Masters 1000 di Roma e al Roland Garros. I due si sono sfidati una sola volta, nel 2024, all’Atp 500 di Tokyo, con il transalpino che ha vinto in seguito al ritiro di Matteo.
Paolini-Golubic, i precedenti
Jasmine Paolini scende in campo contro la svizzera Viktorija Golubic, n°62 Wta. La toscana e l’elvetica si sono affrontate quattro volte in carriera. La classe 1991 di Zurigo ha vinto tre incontri su quattro a Barnstaple (Regno Unito) nel 2014, a Saint-Melo (Francia) nel 2021 e a Indian Wells (Usa) nel 2022. L’ultima partita, invece, l’ha conquistata Paolini a Varsavia nel 2022.
Dove vedere le partite in tv
Tutte le partite di Wimbledon 2026 – in corso dal 29 giugno al 12 luglio all’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra – si possono vedere in diretta e in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now.