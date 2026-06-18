Rai, l’ad Sergio valuta l’addio: nel futuro solo Rtv San Marino

Il direttore generale della Rai, Roberto Sergio, sarebbe pronto a lasciare l’azienda del servizio pubblico per dedicarsi solo a Rtv San Marino e candidarsi poi nel prossimo Cda Rai a giugno 2027. Il dg ha deciso di non commentare i fatti di ieri e oggi non si è fatto vedere in azienda, ma rumors raccolti da LaPresse nei corridoi di Severo dicono che dopo 22 anni in azienda sarebbe stufo degli ultimi accadimenti e starebbe seriamente pensando di lasciare la Rai prima di novembre per dedicarsi esclusivamente ad Rtv San Marino. Avrebbe informato delle sue decisioni l’ad Rossi.

Sono stati giorni tesi per Sergio, reduce dalle frizioni col presidente facente funzioni della Rai, Antonio Marano, durante l’ultimo Cda di maggio. Nella seduta di ieri del consiglio di amministrazione Sergio ha partecipato da remoto e Marano aveva fatto sapere che d’ora in poi il dg avrebbe preso parte alle riunioni solo se convocato su materie di sua specifica pertinenza. Nella riunione di oggi, invece, Sergio era assente.