La nomina dopo l'insediamento ufficiale del nuovo Cda

Roberto Sergio ha ricevuto la comunicazione per il suo nuovo mandato come direttore generale corporate, dal neo amministratore delegato Giampaolo Rossi. Roberto Sergio è nato a Roma nel 1960, laureato in Scienze Politiche e in Scienze delle Comunicazioni, è un manager esperto di telecomunicazioni. Inizia il proprio percorso professionale nel 1985 presso la Sogei Società Generale d’Informatica SpA. Nel 1997 passa in Lottomatica Italia Servizi (gruppo Lis SpA), dove assume, in quattro anni di attività, la responsabilità di diversi settori: Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali; Comunicazione e Pubblicità; Sviluppo Business; Marketing e Comunicazione; Direzione Commerciale. Tra il 2001 e il 2003 è prima direttore Comunicazione e Immagine e poi Vice Direttore Generale di Lottomatica SpA (oggi Igt). Nel 2002 e per due anni è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda.

Nel 2004 è chiamato in Rai come direttore dell’area Nuovi Media, incarico che svolge fino al 2007, quando è designato Presidente di Sipra (poi Rai Pubblicità). In questi anni ricopre anche l’incarico di consigliere di amministrazione di Rai Net, Rai Click e Rai Sat. Nel settembre 2012 assume il ruolo di presidente di Rai Way. Ad aprile 2015 riceve la responsabilità della Vice Direzione della Radio. Da luglio dello stesso anno ha anche la responsabilità di seguire i rapporti con le consociate del gruppo Rai, con la qualifica di Direttore. Da dicembre 2016 gli viene affidata la responsabilità ad interim della Direzione Radio. Nel giugno 2017 viene nominato Direttore della Direzione Radio. Da luglio 2017 a maggio 2023 è consigliere di amministrazione di Ter Tavolo Editori Radio. Da luglio 2019 a maggio 2023 è consigliere di amministrazione di Per – Player Editori Radio. Da giugno 2020 a giugno 2023 è consigliere di amministrazione di Rai Com. A maggio 2023 viene nominato amministratore delegato di Rai S.p.A. con il mantenimento della responsabilità ad interim della Direzione Radio Rai da maggio 2023 ad agosto 2024. Da agosto 2024, ai sensi dell’art.22, co. 3 dello statuto sociale, in qualità di consigliere di amministrazione più anziano di età è inoltre chiamato a esercitare i poteri e le funzioni del presidente del consiglio di amministrazione.

