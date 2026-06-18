Palinsesti Rai, torna Carlo Lucarelli: due programmi per Vittorio Brumotti

Torna Carlo Lucarelli, due programmi a Vittorio Brumotti. Sono alcune delle novità – secondo quanto appreso da LaPresse – dei palinsesti Rai in vista della prossima stagione televisiva. In autunno Lucarelli – come LaPresse aveva anticipato nelle scorse settimane – riporterà sulle reti del servizio pubblico il celebre ‘Blu notte‘, dedicato ai misteri italiani irrisolti. L’ex Mediaset Brumotti, da parte sua, condurrà due format: uno sui territori e l’altro (il titolo dovrebbe essere ‘Ultima chiamata’)dedicato al racconto di storie. Sul fronte Approfondimento prende forma il puzzle dopo l’addio di Milo Infante: Salvo Sottile prenderà il suo posto a ‘Ore 14’ nella fascia pomeridiana, ma in Rai si sta valutando la possibilità di affidargli anche ‘Ore 14 sera’, nel giovedì di Rai2. Roberto Inciocchi, da parte sua, approderà alla conduzione di un talk politico in prima serata nel mercoledì di Rai2. Allo studio chi prenderà il suo posto ad ‘Agorà‘ e quello di Sottile a ‘Farwest‘ con il nome di Antonino Monteleone che resta in pole. Nel Daytime nessun dubbio su ‘Domenica In‘, che sarà guidato sempre da Mara Venier e vedrà ancora la partecipazione di Tommaso Cerno.