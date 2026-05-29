Ascolti tv, Infante con ‘Ore 14 Sera’ vola al 10,2% di share

Boom di ascolti nella serata di giovedì 28 maggio, per ‘Ore 14 Sera‘, il programma su Rai2 in cui Milo Infante approfondisce casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste. La trasmissione su Rai2 sale al 10,2% di share con 1 milione e 224mila spettatori. Al centro della puntata di giovedì gli ultimi sviluppi del Delitto di Garlasco, con nuove intercettazioni e nuovi scenari aperti dalle indagini.

Tra gli ospiti della puntata la direttrice de LaPresse Alessia Lautone, la conduttrice Monica Leofreddi, Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità, l’avvocato penalista Saverio Macrì, la psichiatra Sarah Viola. In studio anche il legale di Alberto Stasi Antonio De Rensis, la legale di Andrea Sempio Angela Taccia, il direttore di Gente Umberto Brindani, Luciano Garofano, ex comandante del Ris, i giornalisti Rita Cavallaro, Luca Fazzo, Ilenia Petracalvina e lo scrittore e giallista Piero Colaprico.

Gli altri ascolti del prime time

Su Rai1 invece ‘Permette? Alberto Sordi’ ha intrattenuto un milione e 880mila spettatori con share del 13%, mentre su Rai3 ‘Splendida Co.co.co! ha conquistato 783mila spettatori con il 4,4% di share. Per quanto riguarda le reti Mediaset su Canale5 ‘Forbidden Fruit’ ha ottenuto un milione e 924mila spettatori con share del 14,3%, mentre su Italia1 ‘Sarabanda Celebrity’ è stato visto da 872mila spettatori con il 6,7% di share. Su Rete4 ‘Dritto e Rovescio’ è stato seguito invece da 732mila spettatori con il 6,4% di share. Su La7 infine ‘Piazzapulita’ ha radunato 861mila spettatori con il 6,8% di share.