Lagarde punzecchia Trump: “Non capisce un granché l’Europa”

La presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde punzecchia Donald Trump. “Lui non capisce un granché l’Europa. È complicata, ha ragione, è complicata la situazione perché noi abbiamo reso le cose abbastanza complesse. Abbiamo il Parlamento Europeo, poi c’è la Commissione Europea, poi c’è il Consiglio Europeo, tutti devono collaborare. Quindi Kissinger diceva: ‘Dimmi qual è il numero di telefono per l’Europa’ e secondo me le cose non sono cambiate tanto. Per Trump è facile dire: ‘Non capisco, non capisco’ “, ha detto la numero uno della Bce, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul Nove.