Belve Crime, Francesca Fagnani intervista Raffaele Sollecito

Torna “Belve Crime”, ideato e condotto da Francesca Fagnani. Quattro le interviste della seconda puntata – in onda martedì 19 maggio alle 21.20 su Rai 2 – tra cui quella a Raffaele Sollecito, imputato con Amanda Knox per il delitto di Perugia del 2007, quando venne uccisa la studentessa Meredith Kercher, e assolto in via definitiva nel 2015. La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che presenterà il protagonista e la sua vicenda.

A “Belve Crime”, prodotto da Rai in collaborazione con Fremantle, Fagnani intervista ogni settimana colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini, per esplorare il lato oscuro dell’animo umano.

Belve Crime è anche on demand su RaiPlay. La regia è di Mauro Stancati.

Raffaele Sollecito, accusato e poi assolto per il delitto di Perugia

Raffaele Sollecito è un ingegnere informatico ed ex co-imputato, poi assolto in via definitiva nel 2015, per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel novembre 2007. Dopo aver trascorso circa quattro anni in carcere e aver affrontato un lungo iter giudiziario, oggi lavora nel campo informatico e si impegna pubblicamente come attivista e opinionista sui temi della giustizia penale e degli errori giudiziari.

All’epoca dei fatti, Sollecito era uno studente universitario di ingegneria a Perugia e fidanzato della coinquilina di Meredith Kercher, l’americana Amanda Knox. Entrambi vennero accusati dell’omicidio della giovane inglese. Nel 2009, Sollecito fu condannato in primo grado a 25 anni di reclusione. Dopo l’assoluzione e un annullamento della Cassazione, venne condannato nuovamente nel 2014 dalla Corte d’Assise d’Appello di Firenze. Nel marzo del 2015, la Suprema Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna, dichiarando definitivamente innocenti sia Raffaele Sollecito che Amanda Knox per non aver commesso il fatto. L’unico condannato in via definitiva per l’omicidio è stato Rudy Guede.