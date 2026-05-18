Garlasco, legale di Venditti: “Archiviazione Sempio? Magistrati obbligati al rispetto delle sentenze”

Il legale dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti risponde ai giornalisti in merito alla richiesta di archiviazione per Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, che avanzò il suo assistito nel 2017. “Il magistrato è obbligato al rispetto del giudicato. Tutti i magistrati e tutti i pubblici ufficiali”, ha dichiarato l’avvocato Domenico Aiello, dopo l’udienza di incidente probatorio che si è tenuta oggi a Brescia nell’inchiesta sul presunto ‘sistema Pavia’. Il legale lo ha detto rispondendo alla domanda rivolta al suo assistito se, alla luce delle nuove indagini su Garlasco, sia stato giusto all’epoca chiedere l’archiviazione per Andrea Sempio, oggi nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Quell’archiviazione, firmata da Venditti con la ex collega pm, Giulia Pezzino, e l’allora Procuratore, Giorgio Repos, è stata “l’unico presidio di rispetto del giudicato che è una norma fondamentale”, ha detto il difensore dell’ex aggiunto di Pavia sottolineando come oggi, a Brescia, non si sia “parlato di Garlasco” (le due inchieste sono scollegate ndr). Aiello ha affermato che al momento “non c’è nulla di nuovo, aspettiamo un’istanza di revisione”.

Legale Venditti: “Pm confermano nessuna corruzione da CR Service”

Aiello ha parlato al termine dell’udienza per l’incidente probatorio nell’inchiesta sul ‘sistema Pavia’ che vede Venditti indagato di corruzione in atti giudiziari e peculato con l’accusa di aver ricevuto “pranzi” presso il ristorante ‘Da Lino’, vendita di auto a “prezzo inferiore a quello di mercato” e “manutenzione gratuita” da parte delle società Esitel e CR Service di Cristiano D’Arena (indagato) in cambio del noleggio “pressoché esclusivo” alle due imprese degli “apparati di intercettazione” da parte della Procura pavese e dell’affitto di veicoli in “misura incongrua” alle reali “esigenze investigative” e destinati a un “uso privato” del magistrato al di fuori delle indagini.

L’uso delle auto a noleggio, ha riferito l’avvocato Domenico Aiello, da parte dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, sarebbe stato “più che lecito” e lo avrebbero confermato “tutti i pm” e i suoi ex colleghi “convocati” a testimoniare oggi in Tribunale a Brescia. Davanti al gip Marco Vommaro sono comparsi questa mattina pm ed ex pm dell’ufficio pavese chiamati a testimoniare su richiesta di Aiello: Valeria Biscottini, Alberto Palermo, Roberto Valli, Andrea Zanoncelli e Valentina De Stefano, quest’ultima una delle sostitute che oggi indaga su Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, vicenda per cui Venditti risponde di un’altra ipotesi di corruzione in un separato fascicolo sempre a Brescia.

Nelle loro testimonianze i magistrati avrebbero detto che “tutti i decreti di liquidazione” per le auto a noleggio “sono stati autorizzati e i preventivi debitamente firmati”, riferisce Aiello. Avrebbero fatto i nomi dei rispettivi “collaboratori” (non indagati) che avrebbero “prospettato la necessità di noleggiare le macchine per ragioni di servizio” legate alle indagini in corso. La discussione con la Procura di Brescia si sarebbe incentrata sulla “congruità dei costi” di noleggio, le “esigenze investigative” e “natura e ampiezza delle indagini” che venivano realizzate con quei mezzi. Aspetti che sono stati “confermate da tutti i pm”, prosegue il difensore di Venditti che parla di una fase di indagine in cui vengono segnati “cinque punti a nostro favore”.