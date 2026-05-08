Grande Fratello Vip 2026, stasera nuova puntata in diretta: le anticipazioni

Stasera, 8 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Si avvicina la fase finale e i colpi di scena infiammano la Casa. Le due finaliste, Alessandra Mussolini e Antonella Elia, non si sono mai piaciute. Un confronto tra accuse e risposte taglienti, chi vincerà la sfida all’ultima provocazione?

Antonella Elia, finalista di questa edizione del “Grande Fratello Vip”. (Foto: Archivio LaPresse)

Un’eliminazione a sorpresa: il televoto in corso – che vede protagonisti Adriana Volpe, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry – e un nuovo televoto flash permetteranno al pubblico di decidere chi stasera stessa dovrà abbandonare definitivamente il gioco.

Alessandra Mussolini, l’altra concorrente che si contende la vittoria dell’attuale edizione del “Grande Fratello Vip”. (Foto: Archivio LaPresse)

Il gioco di Adriana Volpe: tra i concorrenti qualcuno l’accusa di “nascondersi” e di giocare a sottrarsi, ma lei sembra pronta a cambiare strategia per puntare alla vittoria. Francesca Manzini e i rimpianti legati alla sua famiglia. Un racconto molto intenso che si chiuderà con la sorpresa che mai si aspetta: le parole di sua sorella Lilli.

La sfida dei talenti diventa decisiva. I due gruppi si affrontano tra passi di danza e costumi colorati, ma in palio non c’è solo la gloria: la vittoria avrà importanti conseguenze sul gioco. Team Antonella o team Alessandra? Al pubblico la decisione.