Ranucci dopo le parole su Nordio e il caso Minetti: “Mi copro il capo di cenere, ma ho detto ‘Stiamo verificando una notizia’”

Dopo una settimana di polemiche, Sigfrido Ranucci è intervenuto nel corso della puntata di ieri sera di ‘Report‘, su Rai3, per spiegare il suo punto di vista dopo le parole del ministro della Giustizia, Carlo Nordio e sul caso Minetti, di cui il conduttore aveva parlato durante un intervento alla trasmissione ‘È sempre Cartabianca’ su Rete4.

“Sono stato accusato di aver dato una notizia non verificata, ecco che cosa ho detto: ‘Siamo sulle tracce di una testimonianza raccolta in queste ore dove una fonte ci ha detto di aver visto Nordio i primi giorni di marzo in Uruguay e di averlo visto nel ranch di Cipriani. Stiamo verificando una pista e quindi la prendiamo con il beneficio dell’inventario’. Ora sicuramente sono caduto in un eccesso, mi copro il capo di cenere, tuttavia non ho dato una notizia non verificata ma ho detto ‘stiamo verificando una notizia’, che è una cosa un po’ diversa”, ha spiegato Ranucci.

Ranucci: “‘Report’ al 10,3% di share, limitato ‘danno reputazionale’”

“‘Report’ ieri ha realizzato il 10,3% di share con circa 1,9 milioni di telespettatori. Nel corso della puntata abbiamo raggiunto punte del 12% e oltre 2 milioni di telespettatori. Grazie alla vostra passione e al lavoro di Lucina Paternesi, Luca Bertazzoni, Sacha Biazzo, Giorgio Mottola e Rosamaria Aquino, ‘Report’ è la prima trasmissione d’informazione del Prime Time, la seconda come ascoltatori di tutta la serata. Abbiamo limitato il ‘danno reputazionale’“. Lo scrive in un post su Facebook Sigfrido Ranucci.