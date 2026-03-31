GialappaShow, la sfida tra Jovanotti e il Lorenzo Cherubini di Vernia

In occasione del primo appuntamento della nuova stagione di GialappaShow – il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, in onda in prima visione assoluta su TV8 – si è svolto un inedito “faccia a faccia” tra Jovanotti anima buona (all’anagrafe Lorenzo Cherubini) contro Jovanotti anima cattiva (alias Giovanni Vernia). Il segmento si è concluso con un travolgente duetto sulle note de “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang”. Un personaggio, questo, che si aggiunge al repertorio dei cantanti, che annovera già Achille Lauro e Cesare Cremonini. In più in questa edizione del GialappaShow Vernia porterà in scena anche un rapper, Spasmo, un po’ sfiduciato per colpa dello “Stato che ci opprime”. È un periodo intenso per il mattatore, che spazia dalla tv alla radio, senza tralasciare una delle sue grandi passioni, il teatro. Infatti sarà in tournée nelle prossime settimane con il suo one man show “Vernia o non Vernia – Sbrilluccicoso Edition”.