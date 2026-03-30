La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 30 marzo al 3 aprile 2026

Settimana di Pasqua tra sorprese e tradizioni a La Volta Buona, il daily show pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile, alle 14.00. Il salotto pomeridiano di Rai1 si prepara ad accogliere tra gli ospiti alcuni protagonisti di Canzonissima, lo storico titolo Rai tornato il sabato in prima serata con una nuova edizione guidata da Milly Carlucci.

I Jalisse tra gli ospiti

A La Volta Buona, commenti, retroscena e curiosità dallo show musicale del sabato sera con i Jalisse e Marco Carta, per raccontare il fascino di un programma che unisce memoria musicale e performance dal vivo. Spazio anche all’intrattenimento e alla comicità con Giovanni Esposito e Claudio Lauretta, nel cast dello show di Stefano De Martino Stasera tutto è possibile. Torna la rubrica Racconti d’amore, con le storie e i commenti di Caterina Varzi, moglie del regista Tinto Brass, Vladimir Luxuria e Francesca Brienza, moglie dell’allenatore Rudi Garcia, tra relazioni, percorsi di vita e legami che hanno segnato esperienze personali e professionali. Non mancheranno gli spazi dedicati al benessere e alla qualità della vita, con le rubriche su alimentazione e diete, con i consigli del professor Giorgio Calabrese e la buona cucina dello chef Iginio Massari. Accanto, racconti come quello di Antonino Spadaccino, vincitore di Tale e Quale Show 2022, protagonista di cambiamento fisico, che per lui è coinciso con una rinascita artistica e personale. Spazio anche agli approfondimenti sulla chirurgia estetica, con le testimonianze dirette di Eva Grimaldi e Matilde Brandi.