Pierluigi Diaco, insulti social dopo aver detto che vota Sì al referendum: solidarietà dalla Rai

Il giornalista e conduttore tv Pierluigi Diaco è stato vittima di insulti sul web dopo aver dichiarato pubblicamente che voterà Sì al referendum sulla Giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Il Consiglio di Amministrazione della Rai ha risposto a questo odio social mostrando solidarietà al presentatore di BellaMa’, programma in onda su Rai2.

CdA Rai: “Solidarietà a Pierluigi Diaco”

“Desideriamo esprimere la nostra piena e convinta solidarietà a Pierluigi Diaco, fatto oggetto di una inaccettabile e volgare campagna di aggressione verbale”, si legge in una nota del CdA che aggiunge che “la libertà di pensiero e espressione, pilastro imprescindibile della vita democratica, non può e non deve degenerare in forme di violenza linguistica, condite tra l’altro da becera omofobia. Pierluigi Diaco ha manifestato come sempre il proprio pensiero con misura e correttezza. A lui l’auspicio di poter continuare a lavorare con la dovuta serenità al suo programma in Rai, con la professionalità che da sempre lo contraddistingue”.