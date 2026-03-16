La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 16 al 20 marzo 2026

Nuova settimana di programmazione a La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni su Rai1, da lunedì 16 a venerdì 20 marzo, dalle ore 14.00 alle 16.00. Lunga la lista degli ospiti di questa settimana.

Si partirà con un ampio spazio in ricordo di Enrica Bonaccorti, signora della TV italiana scomparsa di recente e protagonista di una stagione memorabile della rete pubblica. In studio Davide Petrino, il “bimbo” del celebre quiz di Rai1, Pronto, chi gioca?, protagonista di un momento cult della storia della TV anche per l’annuncio in diretta con cui la Bonaccorti rivelò al pubblico di essere incinta.

La programmazione proseguirà con un talk dedicato alle relazioni familiari, con ospiti: Valeria Marini, Daniele Battaglia, Karen Trentini, moglie di Riccardo Fogli, Aurora Leone, apprezzata protagonista dell’ultimo DopoFestival, e pronta a tornare in onda da marzo su Rai 2 con i sodali colleghi The Jackal con Stasera a letto tardi. E ancora Francesco Monte, divenuto celebre per le sue partecipazioni nei reality, oggi cantante e imprenditore.



Non mancheranno i consueti appuntamenti dedicati al benessere e alla salute, con il professor Giorgio Calabrese per parlare di alimentazione e diete equilibrate, insieme ad Anna Moroni e Davide Mengacci. Spazio anche alla chirurgia estetica con il professor Pietro Lorenzetti, tra informazione medica e testimonianze di donne che racconteranno la propria esperienza dopo interventi non riusciti o scelte di cui si sono pentite. Tra gli ospiti anche Chiara Ghinazzi, figlia del cantante Pupo, mentre prosegue lo spazio dedicato alla longevità, con consigli e storie legate al benessere e alla qualità della vita.