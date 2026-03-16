Gf Vip 2026 al via il 17 marzo su Canale 5: 16 concorrenti, ecco chi sono

Da martedì 17 marzo, Grande Fratello Vip 2026 arriva in prima serata su Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco in studio, nel ruolo di opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Al centro del racconto del reality prodotto da Endemol Shine Italy ci saranno i 16 concorrenti, pronti a mettere in gioco anche i propri talenti e a contendersi il montepremi finale. Per alcuni di loro, l’avventura è già iniziata: venerdì 13 marzo la Casa di Gf Vip ha accolto anticipatamente Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi, protagonisti dell’Open House che ha riscosso grande successo su Mediaset Infinity: oltre 1.000.000 di utenti e 2.600.000 visualizzazioni. A loro quattro si uniranno: Francesca Manzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo e GionnyScandal. Anche il pubblico potrà interagire nelle dinamiche della Casa completamente rinnovata. Il secondo appuntamento con Grande Fratello Vip è fissato per venerdì 20 marzo.

I concorrenti

Questi i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026

Ibiza Altea 26 anni, è nata ad Atlanta, in America, il 17.06.99 ma è cresciuta in Italia. Figlia di Priscilla, vocalist americana a Ibiza, e di Angelo, ex parlamentare di origini sarde, ha vissuto a Vicenza, per poi trasferirsi a Milano, dove attualmente è modella e attrice. Per Ibiza questo mix di culture è un dono, “una doppia anima che mi ha insegnato a guardare la vita con occhi curiosi”. Mamma di un bimbo di 6 anni, il suo compagno è venuto a mancare in un incidente d’auto quando il piccolo aveva solo 6 mesi, nonostante la giovane età ha già dimostrato carattere e forza. Nel 2025, ha partecipato al reality Netflix To hot too handle, da cui è nata una relazione durata diversi mesi, ma quell’amore oggi sembra essere finito e la storia conclusa.

Lucia Ilardo 28 anni, è nata a Torre del Greco (Na) il 14.10.1997, ma ha vissuto a Vignola, in provincia di Modena. Lucia lavora come consulente amministrativa in un’agenzia di marketing e comunicazione e studia per diventare speaker radiofonica. Fidanzata con Rosario, ha voluto mettere alla prova la loro relazione a distanza partecipando a Temptation Island, ma, nonostante avessero concluso il percorso nel programma salvando il loro rapporto e uscendone ancora come coppia, la storia si è poi chiusa dopo la fine della trasmissione.

Marco Berry 62 anni, nato a Torino il 12.04.63. Fin da bambino, Berry ha manifestato una forte passione per la magia e l’illusionismo, in età adulta, invece, si avvicina anche all’escapologia e reinterpreta, con grande successo, i numeri più spettacolari del grande Mago Houdini. A soli 10 anni debutta a Sim Sala Bim (Rai1, 1973) accanto al Mago Silvan. Nel 1985 partecipa come mago a Bim Bum Bam. Collabora alla scrittura de La sai l’ultima e Scherzi a parte. La notorietà televisiva arriva nel 1997 con Le Iene. Nel 2023 conduce Invisibili, programma dedicato alle storie dei senzatetto e di chi vive ai margini, e Invincibili, spin-off dedicato a persone che hanno saputo rinascere dopo traumi profondi. Tra i suoi lavori televisivi figurano anche Mistero e Lucignolo 2.0. Partecipa come concorrente insieme alla figlia Ludovica a Pechino Express 2020. Nel 2022 ha ideato e condotto Questo strano mondo (DMAX). Berry è molto impegnato nel sociale, con progetti dedicati al supporto dell’infanzia in paesi poveri.

Nicolò Brigante 31 anni, è nato a Catania (Scordia) il 22.10.94. Da piccolo sogna di fare il calciatore, ma a causa di un infortunio è costretto a interrompere la sua carriera sportiva. Nel 2018 diventa noto al pubblico televisivo come tronista di Uomini e donne. Terminati gli studi, ha lavorato per anni nell’azienda di famiglia, che si occupa del commercio alimentare all’ingrosso, ma il suo obiettivo è sempre stato quello di essere indipendente, così, nel 2021, ha aperto un centro sportivo di Padel, di cui è molto orgoglioso.

Paola Caruso 41 anni, è nata a Catanzaro il 17.01.85. Laureata in Giurisprudenza, da giovanissima diventa la ragazza immagine di un notissimo locale in Sardegna, poi partecipa a Miss Italia (2003), a Uomini e Donne (2006) e Scorie (Raidue). La notorietà arriva grazie ad Avanti un altro! dove è diventata molto famosa grazie al suo ruolo di Bonas. Nel 2016 è una concorrente de L’isola dei famosi e nello stesso anno recita in Natale al Sud, mentre nel 2018 partecipa a Pechino Express (si ritira perché scopre di essere incinta). Nel 2022 è nel cast de La Pupa e il secchione.

Raimondo Todaro 39 Anni, e nato a Catania il 19.01.87, ma cresce a Castelnuovo del Garda (VR), dove la sua famiglia si trasferisce quando è ancora bambino. Inizia a studiare danza a soli 5 anni insieme al fratello Salvatore e a 9 conquista il suo primo titolo di campione italiano. Da allora la sua ascesa è inarrestabile: partecipa a competizioni internazionali e vince in totale diciotto campionati italiani, diventando uno dei talenti più promettenti della danza sportiva. Dal 2005 al 2020 è uno degli insegnanti di Ballando con le Stelle, dove vince la seconda edizione al fianco di Cristina Chiabotto. Nel 2018 è un concorrente di Tale e quale Show. Firma le coreografie de Il Contante Mascherato (2020/21). Dal 2021 al 2024 Raimondo approda, come insegnante, al talent Amici. La sua grande passione è l’insegnamento a cui oggi si dedica anima e corpo, portando avanti e facendo crescere tanti promettenti allievi e futuri campioni.

Raul Dumitras 25 anni, e nato a Braila (Romania) il 01.08.2000, ma si è trasferito con i suoi genitori in italia quando era ancora piccolissimo. Ha partecipato a Temptation Island 2024 in coppia con la fidanzata dell’epoca, Martina De loannon. La storia tra i due è stata molto travagliata e turbolenta e naufraga durante il programma. I due ne escono non più in coppia e il loro amore si conclude definitivamente dopo quella esperienza tv. Raul continua a collaborare nell’azienda di famiglia, ma ha realizzato anche il suo sogno nella musica e sta ottenendo grande successo nella sua nuova attività di dj.

Renato Biancardi 32 anni, è nato a Napoli il 31.08.93. La passione che lo ha reso famoso è quella per la musica. Alcuni suoi brani musicali sono diventati dei veri propri tormentoni virali, come per esempio Pino Gunchy, esploso sul web e diventata una hit di successo. Ha collaborato con MTV come inviato e nel 2018 e stato uno dei protagonisti della prima edizione di Ex on the beach su Paramount. Renato è anche un imprenditore, dirigendo una palestra di famiglia e un centro di personal fitness.

Adriana Volpe 52 anni, è nata a Trento il 31.05.73. Si trasferisce a Milano nel 1990 e inizia a fare la modella calcando le passerelle di Parigi, Zurigo e Tokyo. Nel 1992 debutta in Rai e il programma che le darà notorietà sarà Scommettiamo Che? al fianco di Fabrizio Frizzi, Milly Carlucci e il maestro Mazza. Nel 1999 conduce Mezzogiorno in Famiglia. Dal 2003 al 2009 è al timone di Mattina in Famiglia. Nel 2007 è una delle concorrenti della seconda edizione del talent show Notti sul ghiaccio. Da settembre 2009 co-conduce I fatti vostri, passa successivamente a Mezzogiorno in Famiglia al fianco di Massimiliano Ossini. Nel suo curriculum anche una serie di film famosi: Viaggi di nozze, Croce e Delizio, Arresti Domiciliari. E’ stata concorrente di GF Vip 4 (2020), che fu costretta ad abbandonare per ragioni personali, e opinionista di GF Vip 6.

Alessandra Mussolini 63 anni, nata a Roma il 30.12.62. È stata parlamentare, attrice, cantante ed è un noto personaggio televisivo italiano. Laureata in Medicina e Chirurgia, negli anni ’80 comincia a lavorare nel mondo dello spettacolo. Prende parte al film di Ettore Scola, Una giornata particolare, e poi recita ne Il tassinaro, Noi uomini duri e Sabato, domenica e lunedi. Ha partecipato anche a diversi programmi televisivi come Domenica in, accanto a Pippo Baudo, La pupa e il secchione, Ballando con le stelle, il Cantante Mascherato, Tale e Quale Show. Nel 1982 ha pubblicato un LP, Amore, con i testi di Cristiano Malgioglio. Dal 1990 si dedica alla politica: viene eletta deputata, poi senatrice ed europarlamentare.

Antonella Elia 62 anni, nata a Torino, il 01.11.63. E’ una showgirl, attrice e personaggio televisivo tra i volti più popolari della TV degli anni Novanta. A diciotto anni si trasferisce a Roma e inizia la carriera artistica a teatro, diventerà poi famosa partecipando a programmi cult come La Corrida, Non è la Rai e La Ruoto della Fortuna, lavorando con grandi protagonisti della televisione italiana come Corrado, Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Alberto Castagna. Negli anni 2000 studia recitazione negli Stati Uniti alla Beverly Hills Playhouse di Los Angeles. Tornata in Italia, partecipa a due edizioni del reality L’isola dei famosi e vince quella del 2012. In seguito, prende parte a programmi come Pechino Express, Tale e Quale Show e insieme al compagno Pietro Delle Piane, con il quale si sarebbe dovuta sposare, ha partecipato anche a Temptation Island

Vip. Con il Grande Fratello ha un legame speciale: è stata sia concorrente che opinionista.

Blu Barbara Prezia 34 anni, e nata il 09.11.91 a Durazzo (Albania). E’ una modella, attrice e musicista. All’età di 3 anni si trasferisce con la famiglia a Rimini. Appassionata di musica, fin da piccola, studia canto e chitarra. Blu Barbara, inizia la sua carriera partecipando ad alcuni concorsi di bellezza, vince la fascia di Miss Eva 3000 (2014) e Miss Gran Prix. Successivamente si trasferisce a Milano, dove lavora come modella collaborando con brand internazionali. Nel 2023 partecipa al reality show Pechino Express in coppia con Carolina Stramare.

Dario Cassini 58 anni, nato a Napoli il 18.06.67. Si diploma all’Accademia di Arte Drammatica del Teatro La scaletta. Dario debutta nel 1989 su Italia 1 con Il principe azzurro condotto da Raffaella Carrà. La popolarità arriva qualche anno dopo partecipando a Le lene. Sarà uno dei comici di Zelig (2001-03) e di Colorado. E nel cast di Only Fun, partecipa come concorrente a Ballando con le stelle (2022) e a L’isola del famosi (2024). Recita in vari film: Ragazzi della notte (1995), Bagnomaria (1999), Ex (2009), Nessuno mi può giudicare, Poveri ma ricchissimi (2017) e in molte serie di successo: I ragazzi del muretto (1995), Don Matteo (2009), Ho sposato uno sbirro (2010), Rex (2015), Imma Tataranni (2022) e Sconfort Zone (2025).

Francesca Manzini 35 anni, nata a Roma il 10.08.90. Da giovanissima ha lavorato per anni nei villaggi turistici, poi nel 2009 debutta in tv dimostrando in poco tempo di essere un’artista completa, andando oltre le imitazioni con cui si è fatta conoscere. Nel 2009 e a Festa Italiona (Rai1) dove imita Sandra Mondaini, Mara Venier e Sabrina Ferilli. Nel 2016 affianca Piero Chiambretti in Grand Hotel Chiombretti e Matrix Chiombretti. Nel 2016 lavora in radio, a RDS, dove collabora tuttora. Nel 2018 Carlo Verdone la vuole nel film Benedetto follia. La consacrazione arriva nel 2019 con Amici Celebrities. Nel 2020 e nel 2024 conduce Striscia lo Notizia. Nel 2020 è una delle concorrenti di Tale e Quale Show.

Gionnyscandal 34 anni, al secolo Gionata Ruggieri, è nato a Pisticci (Mt) il 27.09.91. Da giovanissimo si avvicina alla musica, suonando e cantando in una band emo, ma il genere che lo farà conoscere al grande pubblico è il rap. Nel 2009 pubblica i primi brani su YouTube, che suscitano subito interesse e l’anno successivo incide il singolo Senza cancellare. Il successo arriva nel 2011 con il suo album d’esordio Haters Make Me Famous,che scala la classifica generale di iTunes. In 15 anni di carriera, GionnyScandal pubblica 10 album che spaziano dal Rap al pop punk, passando per l’hip pop. Nel 2017 pubblica la sua autobiografia dal titolo La via di casa mia, in cui GionnyScandal racconta il suo mondo, le vittorie e le sconfitte, il rapporto intenso con sua nonna, diventata il centro dei suoi affetti dopo la prematura scomparsa dei suoi genitori adottivi. Tra le varie collaborazioni con altri artisti, nel 2020 quella con Max Pezzali al brano Siamo quel che siamo, una delle tracce dell’album Qualcosa di nuovo dell’ex cantante degli 883.