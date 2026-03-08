Grande Fratello Vip, svelato il cast: ecco i nomi

È stato ufficializzato il cast del Grande Fratello Vip, in onda in prima serata su Canale 5 da martedì 17 marzo. Questa edizione sarà condotta da Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste.

Questi i nomi dei 16 concorrenti che varcheranno la Porta Rossa: