domenica 8 marzo 2026

Grande Fratello Vip, svelato il cast: ecco i nomi

LaPresse
È stato ufficializzato il cast del Grande Fratello Vip, in onda in prima serata su Canale 5 da martedì 17 marzo. Questa edizione sarà condotta da Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste.

Questi i nomi dei 16 concorrenti che varcheranno la Porta Rossa:

  • Francesca Manzini
  • Adriana Volpe
  • Ibiza Altea
  • Paola Caruso
  • Antonella Elia
  • Barbara Prezia
  • Lucia Ilardo
  • Alessandra Mussolini
  • Marco Berry
  • Raimondo Todaro
  • Giovanni Calvario
  • Dario Cassini
  • Nicolò Brigante
  • Raul Dumitras
  • Renato Biancardi
  • GionniScandal
