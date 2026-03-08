Corey Parker morto a 60 anni: era Josh in ‘Will & Grace’

É morto all’età di 60 anni Corey Parker , attore versatile la cui carriera ha spaziato dal cinema alla televisione, oltre che come mentore di giovani artisti. Lo riporta Tmz. Il decesso è avvenuto a Memphis, nel Tennessee, dopo aver combattuto contro il cancro. Parker iniziò la sua carriera a metà degli anni ’80, ottenendo il ruolo di Pete in ‘Venerdì 13 Parte V – Un nuovo inizio’ (1985), un’interpretazione che lo contribuì ad affermarsi nel genere horror. In seguito, apparve nel film ‘9 settimane e mezzo’ (1986). Nel 1992, ottenne un riconoscimento più ampio interpretando Neil Barash nella sitcom ‘Flying Blind’, al fianco di Téa Leoni nel ruolo di un goffo laureato. Ma il pubblico televisivo ricorda Parker nei panni di Josh, uno dei fidanzati di Grace in ‘Will & Grace’, apparso in cinque episodi della popolare serie della Nbc. Tra gli altri suoi ruoli sullo schermo figurano ‘Biloxi Blues’, ‘White Palace’, ‘Love Boat: The Next Wave’, ‘Nashville’ e ‘Blue Skies’.