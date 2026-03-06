MasterChef 2026, chi è il vincitore

Matteo Canzi è il vincitore di MasterChef Italia 2026. Il 23enne di Molgora (Lecco) ha sconfitto nella finalissima Carlotta Bertin, 25 anni di Biella, e prima di lei Dounia Zirari (28 anni di Bassano del Grappa) e Matteo Rinaldi (28 anni di Bergamo). Per lui un premio di 100.000 euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del suo primo libro di ricette (edito da Baldini+Castoldi) e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Per la sfida finale i concorrenti sono andati in alta montagna con lo chef Norbert Niederkofler (3 stelle Michelin e 1 stella Verde all’Atelier Moessmer), hanno affrontato l’imprevisto di chef Chiara Pavan e hanno servito i menù a chef Giancarlo Perbellini.

Chi è Matteo Canzi, il vincitore di MasterChef 2026

Matteo Canzi, 23 anni, è nato a Molgora, in provincia di Lecco. Studente di International Marketing, si è appassionato di cucina da giovanissimo. “Mi divertivo a sporcare la cucina con mia nonna”, ha raccontato secondo quanto si legge nel sito di MasterChef Italia.

Quattro anni fa ha preparato un filetto alla Wellington, la sua prima ricetta tecnicamente complessa “ed era riuscita molto bene, quindi questa è la mia strada”, ha spiegato. Nonostante i suoi genitori non fossero particolarmente d’accordo “con la sua determinazione in fatto di cucina”, Teo Canzi ha deciso di iniziare l’avventura nel talent di Sky “con il sogno di diventare private chef e con tre obiettivi: accrescere le mie esperienze, farmi conoscere per potermi formare una base di clientela, vincere”.