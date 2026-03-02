La Volta Buona su Rai1 dal 2 al 6 marzo 2026: i protagonisti di Sanremo ospiti di Caterina Balivo

Primi bilanci sul Festival di Sanremo 2026 a La Volta Buona: il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, dopo la maratona legata alla kermesse musicale, vissuta live dal glass affacciato sul Teatro Ariston, tornerà in onda da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, alle 14.00, su Rai 1, in diretta dagli Studi di Roma.

Sarà una settimana dedicata ai racconti e ai dietro le quinte dell’ultima edizione del Festival della Canzone Italiana. Sul celebre divano arancione sono attesi tra gli ospiti tutti i protagonisti: artisti, volti noti, addetti ai lavori e testimoni privilegiati pronti a condividere emozioni, aneddoti e momenti clou.

Spazio anche alle consuete rubriche dedicate a diete e longevità, con approfondimenti su alimentazione e benessere, e a storie straordinarie di vitalità e memoria che continuano a sorprendere e ispirare il pubblico.