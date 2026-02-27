Bobby J Brown, morto l’attore di The Wire: fatale un incendio in un fienile

Bobby J Brown, il 62enne attore protagonista della serie HBO “The Wire”, è morto dopo essere rimasto intrappolato in un incendio in un fienile. Lo riporta il sito Tmz. Il portale cita anche la testimonianza della figlia di Brown, che ha raccontato come il padre sia morto per intossicazione da fumo. La conferma è arrivata anche dal medico legale del Maryland. Bobby J. Brown era entrato nel fienile per mettere in moto la propria auto, prima che si sviluppasse il fatale incendio.

Chi era Bobby J Brown

Nella celebre serie Hbo The Wire, Bobby interpretava un agente di Baltimora e il personaggio portava il suo stesso nome. Brown è apparso in 12 dei sessanta episodi della serie. Nato a Washington, Bobby J Brown aveva anche un passato da pugile dilettante di discreto successo.