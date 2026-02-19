Sanremo 2026, Pucci riceve il Tapiro da ‘Striscia la Notizia’: “Sono di destra, non fascista”

Andrea Pucci, il comico che nelle ultime settimane è finito nella bufera per aver rinunciato alla co-conduzione della terza serata del prossimo Festival di Sanremo dopo le polemiche e gli attacchi ricevuti via social, ha ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. A consegnarglielo il solito Valerio Staffelli, che lo ha raggiunto a Milano.

“Chiedo io a e che cosa è successo”, ha detto Pucci all’inviato di Striscia in riferimento agli avvenimenti delle ultime settimane. “La mia comicità è diventata di estrema destra, quindi non si può più sentire. Ti rendi conto, dopo trent’anni?”.

Staffelli lo ha incalzato, ricordandogli le sue simpatie politiche e la croce celtica con cui era stato avvistato allo stadio di San Siro durante un derby tra Milan e Inter, di cui il comico è tifoso. “Chi ha detto questo, be’, la testimonianza non c’è”, ha affermato Pucci. Ma Striscia lo smentisce, proponendo in onda l’articolo e la foto pubblicati da LaPresse.

(Foto: Fabio Ferrari / LaPresse)

Pucci ha anche negato di aver mai avuto la croce celtica nel proprio camerino di Colorado, lo show comico di Italia1 di cui per anni ha calcato il palco. A raccontarlo era stato il suo ex collega, Giorgio Montanini, in una vecchia puntata di Tintoria, il videopodcast condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone. “Chi ha detto una cosa del genere, dovrebbe avere un documento per certificare tutto ciò”, si è limitato a dire Pucci al microfono di Staffelli.

L’inviato di Striscia lo ha sollecitato anche sulle battute riservate a Elly Schlein, derisa più volte sul profilo Instagram del comico. “Non faccio battute politiche, non è la mia professione. In ogni mio spettacolo non c’è niente che sia inerente a questo. Io sono di destra; non vuol dire che io sia fascista, sono di destra nel senso che non sono di sinistra. Non mi piace quello che pensano quelli di sinistra. Preferisco quelli di destra”, ha affermato. Poi ha precisato: “Io ho beffeggiato e paragonato la signora Schlein a dei personaggi, senza insultare né prendere per il c… nessuno”.

Pucci ha commentato anche la sua imitazione fatta da Fiorello su Rai Radio2. “Simpaticissimo. Ha coronato la sua carriera imitando me. Dai Fiore, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro, goditi un po’ di più la vita. Vai, sei il numero uno”.

All’ira del comico milanese, che Striscia la Notizia aveva già anticipato nella puntata del 18 febbraio, ha risposto con ironia Fiorello, che ha cantato un irriverente brano accompagnato da un balletto in apertura del suo format su Rai Radio2, La Pennicanza: “Far incavolare un comico è da medaglia d’oro“, ha detto. La sintesi di ciò che pensa lo showman catanese sta nel titolo della canzone intonata: “Kiss my a…”