La Volta Buona, puntata di oggi dedicata a Sanremo: Brumotti inviato

“La Volta Buona“, il daily show condotto dal lunedì al venerdì su Rai1 da Caterina Balivo, si prepara ad affrontare la lunga settimana del Festival di Sanremo ospitando tanti personaggi legati alla kermesse canora. La puntata di oggi, 18 febbraio, sarà totalmente dedicata al Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio.

L’appuntamento è sempre fissato alle ore 14. Tra anticipazioni, pronostici e ricordi, spazio al racconto dell’atmosfera sanremese con Domenico Marocchi in collegamento dalla Città dei Fiori per intercettare curiosità e protagonisti. Interverrà in collegamento anche Vittorio Brumotti, che sarà inviato speciale de “La Volta Buona” a Sanremo: con la sua inconfondibile bicicletta racconterà gli eventi e il clima che precede il Festival.

Nel corso della puntata verrà proposto un approfondimento dedicato a diete e benessere, con i consigli del professor Giorgio Calabrese. Sul divano arancione commenteranno Pino Insegno e Anna Moroni.

Per le interviste “one to one” curate da Caterina Balivo, è atteso in studio Fabio Troiano, attualmente al cinema con “Jastimari”, horror sospeso tra mondo arcaico e presente pandemico, al fianco di Rossella Brescia e Francesco Foti, con la fotografia firmata dal maestro Daniele Ciprì.