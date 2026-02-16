Accesso Archivi

La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 16 al 20 febbraio 2026

Da oggi riparte il daily show, ampio spazio sarà dedicato al Festival di Sanremo

Settimana di avvicinamento a Sanremo 2026 per La Volta Buona. Il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 16 a venerdì 20 febbraioalle 14.00, su Rai 1, dedicherà ampio spazio alla kermesse musicale più amata dagli italiani. Tra anticipazioni, pronostici e ricordi, il programma accompagnerà il pubblico verso l’inizio del Festival con collegamenti, interviste e momenti di talk con gli ospiti sul divano arancione, cuore del “salotto” più vivace del pomeriggio televisivo.

Nel corso della settimana, per le interviste “one to one”, è atteso in studio Fabio Troiano, attualmente al cinema con Jastimari, horror sospeso tra mondo arcaico e presente pandemico, che lo vede al fianco di Rossella Brescia e Francesco Foti, con la fotografia firmata dal maestro Daniele Ciprì. L’attore offrirà un racconto personale tra cinema, scelte artistiche e nuovi percorsi professionali. 

Tra gli ospiti intervistati da Caterina Balivo ci sarà anche Simona Rolandi, volto di riferimento del giornalismo sportivo Rai e conduttrice de La Domenica Sportiva, che si racconterà tra carriera e vita privata, a partire dalle prime esperienze sportive fino ai grandi eventi internazionali e alle più recenti Notti Olimpiche.

Momento di emozione con Alessia Vessicchio, figlia del maestro Beppe Vessicchio, presenza simbolica del Festival di Sanremo, scomparso recentemente. Un ricordo affettuoso e un omaggio a una figura che ha segnato la storia musicale del Paese.

Donatella Rettore tra gli ospiti

Per i salotti tematici dedicati a Sanremo interverranno Donatella Rettore, Valeria Marini e Tommaso Zorzi, tra commenti e curiosità sul Festival 2026. Tornerà la rubrica “Segreti di famiglia”, che propone racconti più intimi e autentici dei personaggi celebri: in studio Caterina Varzi, moglie del regista Tinto Brass, che ripercorrerà il lato più privato della loro storia tra arte, cinema e vita condivisa. Beppe Convertini, conduttore Rai, racconterà il suo profondo legame con la terra d’origine e con i genitori. 

Come di consueto, grande attenzione al benessere e all’alimentazione con i consigli del professor Giorgio Calabrese e l’intervento di Giorgia Palmas.

