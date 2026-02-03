Claudio Lippi apre profilo social: “Sono vivo e non in terapia intensiva”

Claudio Lippi, 81 anni il prossimo 3 giugno e volto storico di programmi tv come Buona domenica e Mai dire Gol, ha aperto in queste ore un profilo Instagram. Provato dall’età, ma con lo sguardo lucido di chi promette di raccontare 60 anni di televisione, tanta quanta è la sua esperienza all’interno del piccolo schermo, ha già pubblicato cinque post. Il primo, il più importante, è un video in cui si rivolge direttamente al proprio pubblico, composto di vecchi spettatori tv e giovani che lo hanno conosciuto nelle ultime settimane attraverso le scottanti puntate di “Falsissimo“, il format YouTube con cui da mesi Fabrizio Corona sta smontando la narrazione che vuole la televisione come un mondo idilliaco.

“Sono vivo e non in terapia intensiva“, esordisce Lippi, chiarendo i dubbi emersi dopo la sua apparizione in una delle ultime puntate del videopodcast dell’ex re dei paparazzi, i cui social sono stati oscurati proprio oggi. “Perché questo profilo? Perché ho una lunga storia da raccontarvi. Se iniziamo oggi, non so se arriviamo a Ferragosto”, scherza l’ex conduttore. “Nonostante io sia lontano dalla realtà dei social e dopo 21 anni di silenzio, ho accettato di aprire questo profilo per riprendere i contatti con quella che per me è vita, il rapporto con il pubblico. Attraverso questo mezzo potremo costruire un rapporto, un continuo dialogo, un confronto. Credo di poter pretendere di farmi conoscere direttamente per quello che sono. Dire la verità per me è essenziale. Credo nel rispetto e nella dignità. Non voglio fare la vittima, ma dirvi solo che ci sono”.

Lippi: “Pronto a rispondere a vostre domande. Dietro la tv ci sono i circolini”

Lippi ha detto di essere disponibile a rispondere a domande e curiosità degli utenti, soprattutto sulla televisione, e ha sottolineato di sentirsi lontano dall’attuale modo di fare tv. “Non mi adatterò a fare cose che non corrispondono non tanto a un fatto moralistico, ma perché la televisione è fatta di verità e dignità, una parola che ritengo sia scomparsa dai nostri vocabolari. Spero che vi sia chiaro che questo è un modo per me di sentirmi vivo, perché sono vivo”, ha ripetuto.

“Ringrazio anche Fabrizio Corona, che ha iniziato con coraggio. Ho visto che molti hanno aperto una finestrella, rendendosi conto che la televisione è sì uno strumento straordinario, ma che tutto sommato non è tutto vero. Dietro ci sono i circolini“, lancia una frecciatina in chiusura di video. Una stoccata che potrebbe essere solo la prima di molte.

Chi è Claudio Lippi: 60 anni nella tv di intrattenimento

Conduttore tv, ma prima ancora cantante, Claudio Lippi ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo agli inizi degli anni Sessanta. Passa poi dall’altra parte del microfono per condurre alcune trasmissioni radio in Rai e dal 1972 tocca con mano anche la televisione. L’approdo a Mediaset risale al 1991, anno in cui presenta la terza edizione di Bellezze al bagno. I programmi che lo hanno consacrato sono però Mai dire Gol e poi Buona domenica, che lascia nell’autunno del 2006 per una serie di divergenze con i vertici aziendali. Dopo alcuni anni di carriera messa in sospeso, Lippi riappare sugli schermi tornando in Rai, dove resta fino a giugno 2020. La sua ultima esperienza televisiva è la co-conduzione de La prova del cuoco insieme a Elisa Isoardi, poi il silenzio, che ora sembra aver intenzione di interrompere raccontando la sua verità sui social.