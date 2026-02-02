Heated Rivalry, quando esce in Italia e dove vedere la serie tv del momento

La serie ha già conquistato il pubblico di Canada e Stati Uniti

In Italia non è ancora uscita eppure all’estero è già diventata la serie tv del momento. Heated Rivalry – creata, scritta e diretta da Jacob Tierney – sta conquistando il pubblico nord-americano grazie (anche, ma non solo) alle interpretazioni dei due protagonisti: Hudson Williams (nei panni di Shane Hollander) e Connor Storrie (nel ruolo di Ilya Rozanov). La serie, realizzata in Canada, arriverà in Italia il 13 febbraio 2026 e si potrà vedere sulla piattaforma streaming HBO Max.

La trama

Heated Rivalry (adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Rachel Reid) racconta la storia di due giocatori professionisti di hockey su ghiaccio, Shane Hollander e Ilya Rozanov, che appartengono a due squadre rivali: i Montréal Metros e i Boston Raiders. Nonostante l’antagonismo sul campo, tra i due negli anni nasce una storia d’amore tormentata e intensa.

Viene dunque affrontato il tema dell’omosessualità nello sport maschile, dove gli ambienti sono spesso permeati da una forte omofobia. Ad oggi, infatti, sono pochi gli atleti uomini che hanno deciso di fare coming-out, specialmente in discipline popolari come il basket, il calcio e lo stesso hockey. Basti pensare che in Italia il primo calciatore professionista ad aver dichiarato pubblicamente la propria omosessualità è stato Jakub Jankto, nel 2023, quando ancora era in attività e vestiva la maglia del Cagliari. Nella pallacanestro, invece, va ricordato Jason Collins, cestista di Nba che nel 2013, una stagione e mezzo prima del suo ritiro, ha fatto coming-out.

Hudson Williams e Connor Storrie tedofori per Milano-Cortina

Le star Hudson Williams e Connor Storrie hanno anche fatto da tedofori per le Olimpiadi invernali. Il 24enne di Kelowna e il 25enne del Texas hanno sfilato con la torcia olimpica per le strade di Feltre, in provincia di Belluno, in Veneto.

Quando e dove vedere Heated Rivalry

In Italia la serie tv (formata da sei episodi) uscirà il 13 febbraio 2026 – nel pieno delle Olimpiadi di Milano-Cortina – e sarà trasmessa da HBO Max, piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery.