Netflix Italia, film e serie tv da vedere nel 2026: c’è anche Zerocalcare

Netflix Italia ha presentato oggi, mercoledì 21 gennaio, i film, le serie tv e le altre novità in arrivo sulla piattaforma nel 2026. L’offerta comprende la nuova serie di Zerocalcare intitolata ‘Due spicci’, che debutterà a maggio. Lo show riparte delle precedenti stagioni del filone con i protagonisti che, ha spiegato il fumettista, “hanno vite magari diverse da quelle attese, ma hanno trovato la loro strada. La serie cerca di capire cosa succede quando tutto questo si incrina”.

Nel 2026, per la prima volta nell’offerta di un solo anno, Netflix ha riunito le stelle più luminose del cinema e dell’audiovisivo italiano, tra nomi affermati e stelle emergenti, ma anche protagonisti dello sport, della musica, creator e talenti che hanno conquistato il pubblico del nostro paese. Si segnalano, tra gli altri: Luca Argentero, Massimiliano Caiazzo, Sergio Castellitto, Matilda De Angelis, Elodie, Fabri Fibra, Pierfrancesco Favino, Anna Ferzetti, Alessandro Gassmann, Geolier, Elio Germano, Francesco Gheghi, Maria Chiara Giannetta, Guè, Maurizio Lastrico, Andrea Lattanzi, Edoardo Leo, Matteo Martari, Giulia Michelini, Francesco Montanari, Federica Pellegrini, Alvise Rigo, Barbara Ronchi, Rose Villain, Serena Rossi, Luis Sal, Vanessa Scalera, Edoardo Scarpetta, Pietro Sermonti, Pierpaolo Spollon, Sarah Toscano, Zerocalcare, Luca Zingaretti.

“Sono davvero orgogliosa della spettacolare aggregazione di talenti che quest’anno darà il volto e l’anima alle nostre storie italiane, uniche e autentiche – dichiara Tinny Andreatta, Vice Presidente per i contenuti italiani a Netflix – Una collaborazione che celebra non solo la notorietà dei talenti, ma soprattutto il valore distintivo e unico dei loro percorsi artistici. Netflix si impegna a offrire a questi celebri interpreti l’occasione di restituire al pubblico versioni sfidanti e inedite della loro identità artistica. E questo è un plus, di cui siamo davvero fieri”.

I nuovi film da vedere nel 2026

Un elemento distintivo della programmazione 2026 è la significativa produzione di film originali italiani. Oltre a Il Falsario di Stefano Lodovichi con Pietro Castellitto e Giulia Michelini in uscita nei prossimi giorni, Netflix ha annunciato oggi quattro nuovi titoli inediti che spaziano tra i generi: l’action movie Senza volto di Fabio Guaglione con Edoardo Leo e per la prima volta sullo schermo sua figlia Anita, le dramedy Non abbiam bisogno di parole di Luca Ribuoli con Sarah Toscano e Serena Rossi e Campioni di Jacopo Bonvicini con Alessandro Gassmann e Anna Ferzetti, la commedia sentimentale Noi un po’ meglio di Daniele Luchetti con Elio Germano e Maria Chiara Giannetta.

Le serie tv in arrivo

Ricca e varia anche l’offerta seriale con Motorvalley action drama con Luca Argentero e Giulia Michelini, l’adult animation Due Spicci di Zerocalcare, Chiaroscuro il light crime con Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi, Minerva – La scuola young adult con i giovani Ciro Minopoli, Biagio Venditti, Margherita Buoncristiani, Nemesi il thriller con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi e Elodie, Il capo perfetto comedy con Luca Zingaretti e SuburraMaxima, nuovo capitolo dell’universo Suburra. Il 2026 vedrà anche il ritorno di tre serie molto amate dal pubblico: Maschi veri, Storia della mia famiglia e la stagione finale de La Legge di Lidia Poët.

Ad aprile arriva il wrestling

Sul fronte unscripted, dopo il recente lancio della docu-serie Fabrizio Corona: io sono notizia, nel nuovo anno assisteremo alle sfide incredibili di Physical Italia: da 100 a 1 con, tra gli altri, Federica Pellegrini, Alvise Rigo e Luis Sal e alle sfide rap della terza stagione di Nuova Scena. E dal primo aprile arriva in Italia la WWE con RAW, Smackdown, NXT e tutti i premium live event, incluso Wrestlemania, che saranno disponibili in Italia in diretta esclusiva solo su Netflix, con il commento italiano di “Il Godzilla” Luca Franchini e “Il Bardo” Michele Posa.

“Vogliamo continuare ad investire con convinzione nel nostro Paese mantenendo una prospettiva a lungo termine – conclude Tinny Andreatta – e valorizzando il lavoro fondamentale e ispirato degli autori, dei registi e dei produttori indipendenti che collaborano con noi e che sono gli incubatori e gli artefici delle emozionanti storie a cui potremo assistere sullo schermo”.