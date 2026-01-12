‘Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua’, il trailer del documentario su Sky Arte

Arriva su Sky Arte il 13 gennaio alle ore 21.15 il nuovo documentario Sky Original “Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua”, un’opera che racconta la vita, il pensiero e l’eredità artistica di uno dei fotografi italiani più influenti del Novecento. Attraverso un racconto intimo e testimonianze inedite, il documentario restituisce la complessità di un autore che ha trasformato la fotografia in un linguaggio civile, capace di incidere profondamente sul costume, sulla politica e sull’immaginario collettivo. Alla regia c’è Fabrizio Spucches, che ha condiviso con Toscani oltre dieci anni di collaborazione. Il regista ha raccolto e ordinato il vasto archivio privato del maestro: immagini, video e materiali mai visti prima, che diventano il cuore di un racconto capace di intrecciare memoria e contemporaneità. Ne emerge un ritratto costruito su un dialogo diretto tra maestro e allievo, dove l’arte si fa testimonianza e riflessione sul nostro tempo. Il racconto si arricchisce anche dei contributi di chi ha vissuto e lavorato con Toscani: Patti Smith, Fran Lebowitz, Luciano Benetton, Nicolas Ballario, Jean-Charles de Castelbajac e Vittorio Moretti. “Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua” è una produzione Sky, TIWI e AdLine Entertainment, in collaborazione con Cucù. Il film è stato realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, di Deloitte e con il patrocinio della Fondazione Deloitte. L’opera ha inoltre ottenuto la certificazione Green Film, a conferma di una produzione attenta alla sostenibilità.