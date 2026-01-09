‘Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua’: dal 13 gennaio su Sky Arte il documentario sul fotografo italiano

In arrivo su Sky Arte il 13 gennaio alle ore 21.15, il nuovo documentario Sky Original “Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua“, che esplora la vita, il pensiero e l’eredità artistica di uno dei più influenti fotografi italiani del Novecento. Attraverso un racconto intimo e testimonianze inedite, l’opera restituisce la complessità di un autore che ha trasformato la fotografia in un linguaggio civile, capace di incidere sul costume, sulla politica e sull’immaginario collettivo.

Immagini e video inediti dall’archivio privato di Oliviero Toscani

Il regista Fabrizio Spucches, che ha condiviso con Toscani oltre dieci anni di collaborazione, ha raccolto e ordinato il vasto archivio privato del maestro: immagini, video e materiali inediti che diventano oggi fonte viva di un racconto che intreccia memoria e contemporaneità. Da questo lavoro nasce un ritratto costruito su un dialogo diretto tra maestro e allievo, dove l’arte si fa testimonianza e riflessione sul nostro tempo. Un ritratto che si arricchisce dei punti di vista di personaggi che con Toscani hanno vissuto e lavorato: Patti Smith, Fran Lebowitz, Luciano Benetton, Nicolas Ballario, Jean-Charles de Castelbajac e Vittorio Moretti. “Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua” è una produzione Sky, TIWI e AdLine Entertainment, in collaborazione con Cucù. Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Ministero della Cultura; con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission; con il sostegno di Deloitte e il patrocinio di Fondazione Deloitte; ha ottenuto la certificazione “Green Film” di produzione sostenibile.