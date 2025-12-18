Amadeus “non torna in Rai”, Mediaset alla finestra

Amadeus non torna in Rai. O almeno, questo è quanto assicura l’azienda di viale Mazzini dopo i nuovi rumors secondo cui il conduttore di cinque Festival di Sanremo consecutivi (dal 2020 al 2024), tutti contrassegnati da un boom di ascolti televisivi, sarebbe in procinto di lasciare Warner Bros.Discovery e in particolare la Nove per fare ritorno all’emittente pubblica.

La smentita della Rai

“In merito ad alcuni articoli di stampa usciti in questi giorni – pur ribadendo la stima professionale nei confronti del conduttore – Rai precisa che il suo ritorno non rientra nei piani editoriali dell’azienda”, è la categorica smentita della Rai in un comunicato. Secondo il sito Dagospia, il 2027 sarebbe stato l’anno del ritorno di Amadeus non solo in Rai, con un programma in ‘access prime time’ e prime serate, ma anche sul palco dell’Ariston. A lui infatti, sempre secondo Dagospia, potrebbe essere nuovamente affidata la conduzione del Festival con l’amico Fiorello anche stavolta a fargli da spalla. Secondo i rumors, sarebbe proprio di Fiorello la regia dell’operazione per il rientro di Amadeus in Rai. Un ritorno che, scrive Dagospia, “non è stato ostacolato dal canale Nove. Anzi, i dirigenti della rete di Discovery non vedevano l’ora di recedere dall’onerosissimo contratto quadriennale con l’ex disc jockey”.

Un via libera che sarebbe anche legato ai flop negli ascolti inanellati da Amadeus con i suoi programmi sul Nove. “Una sequenza di fiaschi iniziati il 22 settembre 2024 con il ‘Suzuki Music Party’, format che nella prima serata di Rai1 spopolava e che sul Nove riuscì ad acchiappare appena 628mila persone conquistando uno scarno 4.6% di share. Non è andata meglio con ‘Chissà chi è’, la versione riadattata del programma di cui era stato il volto nell’access di Rai1: numeri impietosi con una media share di appena 2.8%. Flop anche in prima serata con ‘La Corrida’ che non riesce mai ad allontanarsi molto da quel 4,2% di share ottenuto nell’ultima puntata del 10 dicembre”, scrive ancora Dagospia. Nemmeno 24 ore dopo la pubblicazione dell’articolo, è arrivata la secca smentita della Rai.

Lo “stupore” della Rai per le voci su Amadeus

Non è la prima volta che il nome di Amadeus viene di nuovo collegato alla Rai, ma finora da viale Mazzini non era arrivata nessuna presa di posizione ufficiale. Il ‘tormentone’ Amadeus, inevitabilmente, nei giorni scorsi è arrivato anche alle orecchie dell’attuale conduttore del Festival di Sanremo, Carlo Conti, che ha liquidato le voci con una battuta. “Come reagisco alle indiscrezioni sul ritorno di Amadeus dal 2027? Le indiscrezioni fanno parte del nostro lavoro. Pensate che l’altro giorno c’è stata una indiscrezione incredibile: che la Fiorentina potrebbe vincere lo scudetto. Ora ditemi voi, eppur l’ho sentita anche io!”, ha detto Conti durante la conferenza stampa di presentazione di ‘Sarà Sanremo’. Già nei giorni scorsi, fonti di viale Mazzini sentite da LaPresse avevano fatto sapere di aver appreso “con stupore le notizie degli ultimi giorni circa un possibile ritorno in Rai di Amadeus”.

“Porte aperte a Mediaset”, parola di P.S.Berlusconi

Di certo, una volta libero dal vincolo contrattuale Amadeus valuterà nuovi progetti. Ma se non sarà di nuovo la Rai la futura ‘casa’ di Amadeus, resta ancora da capire quale sarà la prossima destinazione del conduttore dopo Discovery. Se le porte della Rai sembrano chiuse, altrettanto non può dirsi di Mediaset che sarebbe ben disposta di accogliere Amadeus nella sua squadra. “Porte sempre aperte”, ha detto l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi parlando di Amadeus nel tradizionale incontro di Natale con la stampa negli studi di Cologno Monzese.

E Fiorello ci scherza su a La Pennicanza

Il tema del futuro di Amadeus non poteva lasciare indifferente Fiorello, che nel corso del suo programma radiofonico La Pennicanza ha colto l’assist della smentita Rai per scherzarci su. Lo showman ha ironizzato sul titolo ‘Amadeus torna in Rai. Fiorello e Coletta spingono’: “Ma in questo momento storico cosa vuoi spingere? Ma soprattutto chi sono i due che spingono è chi sta davanti?”. E ha concluso: “Io esigo che Amadeus torni in Rai, ma smentisco Sanremo: basta, largo ai giovani”.