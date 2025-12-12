MasterChef Italia 2026 al via: la ‘vedetta’ di Chiara Pavan

Anche quest’anno a MasterChef Italia i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli si avvalgono della presenza della Chef Chiara Pavan, 1 stella Michelin e 1 stella Verde Michelin al ristorante Venissa nella laguna veneta, come loro “vedetta” presso gli aspiranti chef durante la preparazione dei piatti, prima del vero e proprio Live Cooking. Chef Chiara ha affiancato anche Laurence, per gli amici Flash: il giudizio non è stato dei migliori sin da subito e, convocata in studio dopo la cucinata al cospetto dei giudici, ha ribadito il suo parere tutt’altro che positivo. A nulla son serviti i complimenti di Flash alla Chef, molto più interessata al piatto che a tutto il resto. La nuova edizione di MasterChef Italia, in onda tutti i giovedì alle 21,15, ha debuttato ieri in esclusiva Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand. Curiosità, retroscena e approfondimenti si possono trovare sul sito ufficiale https://masterchef.sky.it/.