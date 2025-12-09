Masterchef Italia 2026, confermati i giudici: quando inizia

Si accendono i fornelli di MasterChef Italia 2026. In esclusiva su Sky e in streaming su Now prende il via infatti la nuova stagione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. L’edizione di quest’anno sarà segnata da un tema centrale: la relazione tra tradizione e innovazione. I giudici chiederanno ai concorrenti di dimostrare solide basi classiche per poter poi cercare nuove direzioni creative. Un principio sintetizzato dalla celebre massima di Lavoisier, “nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”, che accompagnerà l’intero percorso del programma.

Alla guida del programma confermata la giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, trio che tornerà a selezionare il prossimo miglior cuoco amatoriale d’Italia. Per Locatelli “non esiste innovazione senza conoscere la tradizione”, mentre Barbieri ricorda che “la storia è importante per essere creativi e contemporanei: senza conoscere la storia non puoi fare cucina”.

MasterChef 2026, la selezione dei concorrenti

Nei primi due episodi torneranno i Live Cooking: 45 minuti dietro le quinte per impostare il piatto e 5 minuti davanti ai giudici per completarlo e presentarlo. Chi otterrà tre sì conquisterà il grembiule bianco; con due sì accederà alla fase successiva con il grembiule grigio; con un solo sì sarà eliminato. Resta la possibilità dell’all-in, che concede 10 minuti totali per convincere però tutti e tre i giudici. A supporto dei concorrenti torna la ‘vedetta’ Chiara Pavan, chef del ristorante ‘Venissa’ e Stella Verde Michelin 2022, che seguirà le preparazioni dietro le quinte e potrà essere interpellata dai giudici per una valutazione preliminare. I cuochi che otterranno il grembiule grigio si sfideranno nel Creative Test, prova che completerà la definizione della Masterclass.

Debutta la Green Mystery Box

Una volta formata la classe, la gara entrerà nel vivo con i format più noti della competizione: Mystery Box, Invention Test, Pressure Test e Skill Test. Quest’anno le Mystery Box saranno particolarmente varie: oltre alle versioni classica, rossa e dorata, debutterà la Green Mystery Box, dedicata alla cucina sostenibile e accompagnata dalla presenza di Chiara Pavan. Il tema dell’antispreco tornerà spesso, come sottolinea Locatelli: “In Italia chiedere la doggy bag è una vergogna e invece non è spreco: il ristoratore può solo buttare via quello che lasci”. “Basta guardare come si comportavano genitori e nonni. La busta della spesa era sempre la stessa e se avanzavi qualcosa nel piatto te lo ritrovavi la sera – aggiunge Cannavacciuolo – Abbiamo creduto, per un periodo, in una vita migliore e abbiamo iniziato a sprecare ma dobbiamo tornare 30 anni indietro e parlare dello spreco nelle scuole, con i bambini. Avere il coraggio anche di comprare meno”.

MasterChef 2026, le prove in esterna e gli ospiti

Il viaggio della Masterclass attraverserà alcune location simboliche della cucina italiana e internazionale. Dalla “pioggia battente” in Norvegia, alla “meravigliosa” Bra tra le Langhe, dalla Food Valley emiliana a Cagliari dove c’è “la nuova contemporaneità gastronomica” e a Torino, allo Juventus Stadium. A proposito delle registrazioni nello stadio bianconero Cannavacciuolo ha scherzato sulla sua fede calcistica: “Al tempo ancora non sapevo come sarebbe andato il Napoli, mi sono trattenuto… ma sempre con il mio portafortuna nel taschino, e con sotto la maglietta del Napoli”.

Numerosi anche gli ospiti attesi: tra loro Jeremy Chan (Ikoyi, Londra), Ciccio Sultano (2 Stelle Michelin, Duomo), Iginio e Debora Massari, Jessica Rosval con il progetto Roots, e Ángel León (3 Stelle Michelin, Aponiente). Il vincitore della stagione si aggiudicherà 100mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del primo libro di ricette con Baldini+Castoldi e un corso di alta formazione presso Alma – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Tra i protagonisti previsti, anche la vincitrice della scorsa edizione, Anna Zhang, e Jack Canevali. Tra i temi centrali durante la presentazione anche la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco, il cui verdetto arriverà domani da Nuova Delhi. Nel corso dell’incontro Barbieri ha ribadito che “la cucina italiana merita il riconoscimento Unesco. Abbiamo lottato una vita per arrivare qua: non ci sono paragoni al mondo”, ricordando che “se negli Usa vuoi avere successo devi aprire un ristorante italiano: sono pieni e le prenotazioni si fanno mesi prima”. Locatelli ha ampliato il quadro culturale, spiegando che “il riconoscimento non è un traguardo ma un punto di partenza: è il momento di far diventare la cucina italiana un patrimonio” e che “è una cucina che rappresenta metodi diversi, storie diverse: una Cenerentola che pian piano ha scoperto la sua potenza”. A conclusione ha aggiunto che “è un timbro culturale, come la haute cuisine francese riconosciuta nel ‘900 con il Meilleur Ouvrier de France”. Infine, uno dei momenti più commentati resta la partecipazione del concorrente più anziano, raccontata con emozione da Cannavacciuolo: “Un ragazzino di 92 anni dietro ai fornelli fa capire che oggi l’età non è più quella di un tempo”, e che non è mai troppo tardi perché la cucina non ha età.

MasterChef 2026, quando inizia e dove vederlo

MasterChef 15 inizierà giovedì 11 dicembre alle ore 21.15, in esclusiva su Sky, in streaming su Now e sempre disponibile on demand. Dal 19 dicembre, tutti i giorni alle 19.35, tornerà anche MasterChef Magazine, con ricette, rubriche e ospiti.