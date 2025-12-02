Fiorello si veste da Sandokan a “La Pennicanza” e scherza: “Vertici Rai stanno defibrillando Salgari”

Fiorello ha aperto la nuova puntata de “La Pennicanza”, in onda su Rai Radio 2 dal lunedì al venerdì alle 13:45, vestito da Sandokan ironizzando sulla nuova serie Rai. “Ieri ha fatto il 90%, i vertici Rai sono andati da Salgari a defibrillarlo per far scrivere altre storie! Can Yaman ha perso 10 kg, lavora 16 ore al giorno… ieri infatti non era affatto figo… appena l’ho visto ho detto: ‘ma chi è? Lady Gaga?!’. Mi tocca dire la verità però: mentre lo vedevo sul cavallo con la camicia aperta al rallentatore, lo ammetto, la mia eterosessualità ha vacillato!”, le parole del conduttore che poi ha continuato: “Un plauso alla Calabria: ha punti meravigliosi, anche i tigrotti di Mompracem li hanno presi da lì… dall’Aspromompracem!”. E ancora: “Conoscendo la Rai, prepariamoci: vedremo Sandokan ovunque, da ‘Ballando con Sandokan sotto le stelle’ a ‘Tale e Quale a Sandokan’, fino a ‘Il Festival di Sanremokan’, ‘Un posto al Sandokan’ e ‘Le indagini di Imma TataSandokan’, e persino il Tg… Sandokan!”. Altre clip disponibili su Raiplay.it