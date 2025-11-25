Martina Colombari a Belve: “La malattia di mio figlio ha rafforzato la famiglia”

Intervista intima ed emozionante per Martina Colombari ospite di Francesca Fagnani a ‘Belve’ oggi martedì 25 novembre. La showgirl si è commossa quando ha parlato delle difficoltà del figlio Achille, a cui è stato diagnosticato il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) dopo un passato di gravi problemi di dipendenza da sostanze. “Questo vi ha più unito o allontanato con suo marito?”, ha chiesto Fagnani: “Ci ha rafforzato come coppia e come famiglia. Se si ammala un familiare si ammala tutta la famiglia”, ha risposto Colombari. Quando ci sono stati episodi gravi, ha aggiunto, “non sono una super mamma. Sono una mamma che ha agito con il cuore, che ha chiesto aiuto. Si trattava di mettere in sicurezza nostro figlio, anche con scelte dolorose. Ma se tu hai un figlio con un tumore gli fai fare la chemioterapia e se hai un figlio che ha degli episodi psicotici o un suo malessere e non sai come poterlo aiutare, devi farlo fare a chi ne è competente”. E sulle parole del marito Billy Costacurta, che ha detto che lei “è stata un gigante”: “Un anno fa è stato lui a costringermi a farmi curare, non stavo bene. Lui mi ha salvata” rivela Colombari. “Ha tutto per essere felice o le manca qualcosa?”, chiede poi Fagnani e lei, con gli occhi lucidi, preferisce non rispondere…

Martina Colombari e Francesca Fagnani a Belve il 25 novembre 2025 (foto Uff. Stampa/Stefania Casellato)

Tomba e Costacurta

Nello studio di Belve Colombari racconta poi la sua lunga storia con Billy Costacurta non priva di ‘inciampi’. “Una volta ha detto che lui è Rocco Siffredi. In che senso?”, chiede Fagnani. “Mio marito mi dice sempre che ho un gran sedere”, risponde ridendo la showgirl. E sulla relazione con Alberto Tomba rivela: “È stato un amore. Se non fosse stato per il suo entourage sarebbe andata avanti anche di più”. Fagnani le ricorda che “nella sua autobiografia ha scritto che dopo la storia con Tomba ha volato di fiore in fiore come un’ape ebbra di miele”. “Avevo vent’anni. Erano storielline…” replica Colombari. “Ma lei scrive anche – insiste ancora Fagnani – che dopo un anno definito sentimentalmente e sessualmente ‘da puledra a briglia sciolta’ arriva, a 21 anni, a darle una calmata Costacurta“, e Colombari si affretta a rispondere: “Sì, ma le prime ginocchia me le sono sgretolate con mio marito, non con quelli prima. Aveva la moquette in casa…”. “Fa bene a specificarlo”, chiosa a quel punto Fagnani con un sorriso.

Gli altri ospiti della serata

