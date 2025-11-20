Maria Latella riparte da Ornella Muti con ‘La Biblioteca dei Sentimenti’

Al via da venerdì 21 novembre su Rai3 alle 15.15, la nuova edizione de ‘La Biblioteca dei Sentimenti’ condotto questo anno da Maria Latella. “Ogni venerdì alle 15.20 su Rai3 parliamo di libri, di chi li ha scritti e dei sentimenti che li ispirano. Per la prima puntata parliamo di come si racconta Ornella Muti nel suo primo libro ‘Questa non è Ornella’ pubblicato dalla Nave di Teseo”, sottolinea Maria Latella che aggiunge: “Il sentimento fil rouge della puntata è l’inquietudine, per esempio quella che vivono oggi genitori e figli adolescenti. Ne parliamo con Walter Siti, uno scrittore che ha dedicato al tema il suo ultimo saggio La Fuga Immobile e con lo psicologo Matteo Lancini. Ci sarà il momento della classifica, chi sale e chi scende nei libri della settimana e il momento della rubrica ‘Con la cultura si mangia’ con Michele Masneri grande firma del Foglio, in giro tra tartine e prosecchi alla presentazioni di libri. E infine ‘I libri della vita’. Nella prima puntata svelerà i suoi Sveva Sagramola”.

‘La Biblioteca dei Sentimenti’ racconta le storie, le emozioni e le caratteristiche meno note degli autori e dei personaggi che attraverso le pagine ed i libri entrano nella biblioteca di ciascuno di noi. Ogni settimana Maria Latella, dialogando faccia a faccia con autori e volti noti della cultura e dello spettacolo, tenterà di rispondere assieme ai suoi ospiti alle domande più stringenti dell’attualità ma anche a quelle più divertenti, con uno sguardo alla classifica dei libri più venduti.

Ornella Muti aprirà alla conduttrice il cassetto dei ricordi e quello del futuro e a partire dalle pagine del suo libro ‘Questa non è Ornella Muti’, converserà in un intimo faccia a faccia, parlando della sua lunga carriera di diva del cinema e della sua vita privata. Gli adolescenti e come affrontarli sarà il tema dell’incontro con Matteo Lancini, psicoterapeuta dell’adolescenza e Professore all’Università degli Studi Bicocca e con Walter Siti, scrittore e giornalista. A raccontare la sfida a colpi di lettori che si consuma settimanalmente tra gli espositori delle librerie sarà lo sguardo sarcastico e singolare di Saverio Raimondo che commenterà a suo modo la classifica settimanale. Sveva Sagramola, giornalista e volto amato di Rai3, si racconterà invece attraverso i tre libri più importanti della sua vita, strumento attraverso cui ogni settimana Maria Latella disegnerà il ritratto in ‘volumi’ di un ospite noto e curioso. La ‘Biblioteca dei Sentimenti’ è un programma di Maria Latella e Pietro Galeotti scritto con Graziamaria Dragani, Luca Monarca e Matteo Mangiagalli con la regia di Giulia Sodi.