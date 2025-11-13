Van Der Beek e il cancro: l’attore mette all’asta cimeli ‘Dawson’s Creek’ per pagarsi le cure

L’attore James Van Der Beek avrebbe deciso di mettere all’asta i cimeli del suo teen drama di successo degli anni ’90, ‘Dawson’s Creek‘, per contribuire alle spese per le cure contro il cancro.

Il 48enne ha collaborato con Propstore per mettere all’asta capi di vestiario e oggetti di scena del set. Tra questi, ci sono anche alcuni oggetti del suo film del 1999 ‘Varsity Blues’. Secondo People, i cimeli saranno messi in vendita all’inizio di dicembre. In palio c’è una collana che il personaggio di Van Der Beek, Dawson Leery, ha regalato alla sua ragazza, Joey Potter, interpretata da Katie Holmes. Si prevede che raggiungerà i 52.800 dollari.

L’attore ha dichiarato a People di “sentire un po’ di nostalgia”, ma è pronto a cedere gli oggetti: “Ho conservato questi tesori per anni, aspettando il momento giusto per farne qualcosa, e con tutti i recenti colpi di scena inaspettati che la vita mi ha presentato, è chiaro che il momento è adesso”.

La reunion del cast di Dawson’s Creek per Van Der Beek

Gli ex membri del cast di “Dawson‘s Creek”, tra cui Holmes, Michelle Williams (Jen Lindley) e Joshua Jackson (Pacey Witter), si sono riuniti a settembre per onorarlo. Hanno partecipato a una lettura dal vivo dell’episodio pilota della serie per raccogliere fondi per F Cancer. Van Der Beek ha comunicato la sua diagnosi di cancro nel novembre 2024, dopo che un tabloid ha appreso della sua battaglia privata contro la malattia.

James Van Der Beek, la famiglia e i figli

Ha deciso di condividere la sua storia raccontando pubblicamente la sua storia: “È un cancro… Ogni anno, circa due miliardi di persone in tutto il mondo ricevono questa diagnosi. E io sono uno di loro”, ha scritto su Instagram. L’attore ha rivelato di aver pianificato di condividere il suo percorso per “sensibilizzare”. “Quel piano ha dovuto essere modificato stamattina presto quando sono stato informato che un tabloid avrebbe pubblicato la notizia”, ha detto. L’attore, padre di sei figli ha deciso di parlare prima che la notizia del suo tumore al colon-retto arrivasse dalla stampa, poiché alcuni dei suoi amici e familiari non erano a conoscenza della malattia.