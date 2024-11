Foto dall'archivio

L'attore rivela sui social di avere un tumore al colon retto

“E’ cancro”. Inizia così il messaggio pubblicato su Instagram da James Van der Beek, star della serie tv Dawson’s Creek, in cui ha rivelato di avere un tumore al colon retto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da James Van Der Beek (@vanderjames)

L’annuncio del protagonista di Dawson’s Creek

“Ogni anno, circa due miliardi di persone nel mondo ricevono questa diagnosi e io sono uno di loro – ha raccontato l’attore 47enne – Non c’è un manuale per annunciare queste cose, ma avevo programmato di parlarne con ‘People magazine’ a un certo punto, per aumentare la consapevolezza e raccontare la storia a modo mio. Ma il piano è stato alterato quando sono stato informato che un tabloid avrebbe pubblicato la notizia”.

Van der Beek ha spiegato che “finora ho affrontato la questione privatamente, curandomi e prendendomi cura della mia salute come mai prima – ha proseguito – Sto bene e mi sento forte, è stata una iniziative lodevole e vi dirò di più quando mi sentirò pronto”. L’attore, sposato e padre di sei figli, si è infine scusato con “tutte le persone a cui avrei voluto dirlo io, niente di questo percorso è andato secondo i tempi che avrei preferito – ha concluso – Sappiate che la mia famiglia e io apprezziamo profondamente tutto l’amore e il sostegno”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata