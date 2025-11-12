X Factor 2025, live show il 13 novembre: doppia eliminazione e Mika ospite

X Factor 2025 torna domani, giovedì 13 novembre, in quella che potrebbe essere la serata della svolta per i concorrenti e i loro giudici. In diretta su Sky e in streaming su NOW, il quarto Live Show di quest’anno sarà Hell Factor e scriverà un capitolo importante, forse decisivo, di questa edizione con una puntata ad altissima tensione e soprattutto caratterizzata da una doppia eliminazione: si inizierà con la manche più spettacolare della stagione, la Giostra, l’esibizione senza soluzione di continuità di tutti gli artisti in gara che in pochi minuti creeranno un loop musicale frenetico e potentemente scenografico da lasciare senza fiato; dopodiché si proseguirà con il meccanismo classico, gli artisti divisi in due manche.

La doppia eliminazione

A fine serata, il concorrente meno votato di tutto il quarto Live sarà eliminato direttamente; il penultimo e il terzultimo nella classifica complessiva si sfideranno poi al giudizio del Tavolo formato da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi: da qui arriverà il nome del secondo eliminato.

Come sempre, a tenere le redini in questa serata che si preannuncia particolarmente calda sarà Giorgia.

Le assegnazioni dei giudici

Il palco dell’X Factor Arena è pronto quindi ad accogliere una puntata che potrebbe segnare un punto di svolta in questa stagione dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Dopo la Giostra, in cui gli artisti in gara rieseguiranno uno dei brani che più hanno lasciato il segno tra quelli eseguiti fin qui, per la seconda parte della serata queste sono le assegnazioni di questa settimana:

Achille Lauro ha scelto per i suoi artisti due brani epocali della musica italiana e complicatissimi da eseguire: per LAYANA “Ancora ancora ancora” di Mina e per eroCaddeo “La cura” di Franco Battiato;

ha scelto per i suoi artisti due brani epocali della musica italiana e complicatissimi da eseguire: per LAYANA “Ancora ancora ancora” di Mina e per eroCaddeo “La cura” di Franco Battiato; anche Francesco Gabbani alza l’asticella per i suoi ragazzi con tre brani conosciutissimi della nostra musica: ha dato a tellynonpiangere “Io sono Francesco” di Tricarico, a PierC “E tu…” di Claudio Baglioni e a MICHELLE “Rimmel” di Francesco De Gregori;

alza l’asticella per i suoi ragazzi con tre brani conosciutissimi della nostra musica: ha dato a tellynonpiangere “Io sono Francesco” di Tricarico, a PierC “E tu…” di Claudio Baglioni e a MICHELLE “Rimmel” di Francesco De Gregori; sarà uno scoglio decisamente insidioso anche per gli artisti di Jake La Furia : TOMASI avrà “I giardini di marzo” di Lucio Battisti, mentre DELIA canterà “La notte”, brano del 1965 di Salvatore Adamo, inserito in un mash-up sorprendente;

: TOMASI avrà “I giardini di marzo” di Lucio Battisti, mentre DELIA canterà “La notte”, brano del 1965 di Salvatore Adamo, inserito in un mash-up sorprendente; infine, due brani molto conosciuti, pur se di due epoche lontanissime, per i cantanti della squadra di Paola Iezzi: a VISCARDI è stato assegnato “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli, a rob “Bring Me to Life” degli Evanescence.

Mika torna sul palco di X Factor come ospite

Un ospite speciale salirà sul palco dell’X Factor Arena per questo quarto Live: tornerà a X Factor Mika, uno dei cantautori più originali e iconici della sua generazione, capace di costruire un universo sonoro gioioso, raffinato e intriso di pop alternativo, nonché giudice dello show per 5 edizioni. Venti milioni di album venduti in tutto il mondo, più di 3 miliardi di stream e 1 miliardo di visualizzazioni video, che si aggiungono a dischi d’oro e di platino ottenuti in 32 Paesi, dopo quasi vent’anni di carriera con sei album in studio, Mika presenterà il suo prossimo album in arrivo nel 2026 e anticipato dal nuovo singolo “Modern Times”.

Come sempre, prima di salire sul palco principale dell’Arena Mariasole Pollio prenderà la parola dal backstage per l’Ante Factor, che condenserà in pochi minuti tutta la tensione di una puntata così importante.

Proseguono inoltre i due appuntamenti quotidiani su Sky Uno e in streaming su NOW che seguono da vicino il percorso dei ragazzi:

dal lunedì al venerdì alle 19:20, il Daily di X Factor 2025 per seguire la preparazione ai Live e il lavoro in sala prove;

ogni mercoledì alle 21:15, il Road To X Factor 2025 ripercorre la settimana tra assegnazioni, backstage e momenti inediti, fino all’accensione del palco.

I pronostici

Per i bookmaker non cambia il grande favorito: in lavagna- si legge su Agipronews – comanda sempre PierC, nettamente avanti a 1,65 su Sisal e 1,70 su Snai, su Delia – in grande crescita nelle ultime esibizioni – a 5, con EroCaddeo terzo in quota a 6. Resiste a 9 Rob, mentre sale a 25 il trionfo di Tomasi e Viscardi. Tra i giudici, forte dei pronostici che vedono PierC senza rivali, Francesco Gabbani vede la vittoria alla prima partecipazione, fissata a 1,65, segue Jake La Furia a 4,50, con Achille Lauro a 5,75 e Paola Iezzi ultima a 7,50 volte la posta. Per quanto riguarda invece l’eliminazione, si gioca a 1,33 l’addio di Layana o Michelle durante la quarta puntata, con Tellynonpiangere appena a staccato a 2.