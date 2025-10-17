X Factor 2025, Last Call concluse: concorrenti e squadre dei giudici – Le foto

Le Last Call hanno chiuso la fase di selezioni di X Factor 2025 e formato il cast ufficiale di questa edizione, impegnato da giovedì prossimo, 23 ottobre, nei Live Show, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Per le scelte definitive e inappellabili dei 12 artisti in gara nello show Sky Original prodotto da Fremantle ascolti record: ieri, su Sky Uno/+1 e on demand, Total Audience media di 849mila spettatori con il 3,9% di share tv e quasi 1 milione e 262 mila contatti unici, per una crescita del 15% rispetto alla scorsa settimana e del 6% rispetto all’omologo episodio del 2024. Grazie a questi numeri, l’episodio di ieri è stato il più visto, tra le selezioni, nelle ultime cinque edizioni – per trovare dati più alti bisogna tornare al 2020 – nonché ovviamente il primato stagionale fin qui.

X Factor 2025 prosegue benissimo anche nei sette giorni: la seconda parte dei Bootcamp ha triplicato il dato del giovedì sera, arrivando, tra free e pay, a una Total Audience media di 2 milioni 436mila spettatori.

Sui social continua il trend molto positivo che ha caratterizzato tutta la fase di selezione di quest’anno: la puntata ha raggiunto 423mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 468mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (rispettivamente +30% e +28% rispetto all’episodio precedente e +88% e +80% rispetto alla stessa puntata della scorsa stagione), e grazie a questi dati l’episodio di Last Call di #XF2025 è stato il programma in assoluto più commentato della giornata di ieri (fonte: Talkwalker).

Con le Last Call si chiude la fase di selezione

Con le Last Call si è chiusa così la fase di selezione di X Factor 2025, che ha definito le quattro squadre che da giovedì 23 ottobre saliranno sul palco dei Live; come sempre Giorgia ha guidato la serata con energia e ironia, accompagnando i giudici – e soprattutto i cantanti in gara – nel momento più delicato.

La squadra di Jake La Furia

Jake La Furia ha costruito un team all’insegna dell’autenticità e dell’intensità interpretativa, scegliendo tre voci capaci di emozionare in modi diversi. C’è TOMASI, vero nome Alessandro Tomasi, sedicenne di Marcon (VE) con la maturità di un veterano, che ha incantato con la delicatezza di “Nessuno vuole essere Robin” di Cesare Cremonini; AMANDA (che di cognome fa Bottini), romana di 25 anni, che unisce dolcezza e carisma in un pop limpido e intenso di “Everybody Is Changing” dei Keane; e DELIA (nome d’arte di Delia Buglisi), 25enne catanese diplomata in pianoforte classico, capace di fondere intensità, teatralità e radici siciliane in performance potenti come quella di ieri, un incredibile mash-up tra “L’amour est un oiseau rebelle” della “Carmen” di Bizet e “Habanera” di Stromae con testo riscritto.

La squadra di Paola Iezzi

Per Paola Iezzi la squadra è un concentrato di colore, pop e sperimentazione. L’R&B raffinato di Vincenzo Viscardi – che sarà in gara col solo cognome VISCARDI – che ieri ha proposto “Family Affairs” di Mary J. Blige, la grinta punk e la presenza scenica esplosiva di rob, all’anagrafe Roberta Scandurra – 20enne di Catania che ha portato “Heads Will Roll” degli Yeah Yeah Yeahs – e la delicatezza elegante di Mayu Lucisano, per tutti semplicemente MAYU, che ha convinto la sua giudice con “What About us” di Pink.

La squadra di Achille Lauro

Nel team di Achille Lauro domina invece la libertà artistica, un mix di dream pop, rock e cantautorato. Hanno trovato posto LAYANA, il cui cognome è Oriot, 25enne di Carate Brianza, ha colpito per la sua voce magnetica su “Pink Pony Club” di Chappel Roan; i Copper Jitters – la band milanese composta da Fabio Valvassori, Donato Sardone, Matteo Genesio Traisci e Matteo “Patty Red” Vazquez – che hanno fatto esplodere sul palco l’energia contagiosa di “Girls & Boys” dei Blur; Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, ventiquattrenne di Cagliari residente a Torino, commesso di giorno e cantautore di notte, che ha conquistato con la sua versione di “Per due come noi” di Brunori Sas.

La squadra di Francesco Gabbani

Infine, la squadra di Francesco Gabbani è un caleidoscopio di indie, pop ed elettronica, guidato da curiosità e sperimentazione. Giorgio Campagnoli, in arte tellynonpiangere, ventitreenne di San Venanzio (BO), pizzaiolo e cantautore, ha conquistato i Live con “Pastello bianco” dei Pinguini Tattici Nucleari; MICHELLE, nome d’arte della 23enne di Riccione Michelle Lufo, che ha portato sul palco l’intensità di Diodato col suo capolavoro “Fai Rumore”; e PierC, all’anagrafe Piercesare Fagioli, 24 anni di Casale Monferrato (Alessandria), ha elegantemente eseguito al pianoforte “Cinque Giorni” di Michele Zarrillo.

La gara al via con 12 artisti: dove vederla in tv e streaming

Dopo settimane di prove, sfide e scelte difficili, i giochi sono fatti: ecco quindi i 12 artisti pronti a calcare il palco dei Live Show di X Factor 2025 e ufficialmente protagonisti della gara al via giovedì 23 ottobre su Sky e NOW. Inizia qui il lungo percorso delle sfide in diretta, un nuovo capitolo fatto di musica, emozioni e sorprese: si accendono le luci, si accende la musica, si accende il talento.

Da oggi il racconto dei 12 concorrenti di #XF2025 sarà su Sky e in streaming su NOW nell’appuntamento quotidiano di X Factor Daily: solo per oggi alle 18, da lunedì 20 invece sarà stabilmente alle 19.40. Nei primi episodi ci saranno le Artist Proposition, l’incontro tra i giudici e le rispettive squadre, dopodiché seguiremo i loro lavori giorno per giorno per arrivare all’esibizione sul palco del giovedì sera, nonché i commenti post puntata.