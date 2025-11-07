Ballando con le stelle l’8 novembre: Delogu in dubbio, Fialdini ci prova

Ballando con le stelle 2025 torna domani, sabato 8 novembre, con la settima puntata alle ore 21.25 su Rai 1. Lo show dance è condotto da Milly Carlucci affiancata come sempre dal campione olimpico Massimiliano Rosolino. Non è ancora chiaro se ci sarà Andrea Delogu, colpita dal gravissimo lutto per la morte del fratello Evan in un incidente stradale. Francesca Fialdini sarà in gara nonostante l’infortunio. Il suo maestro di ballo, Giovanni Pernice, preparerà una coreografia particolare per non sforzare troppo il piede infortunato. Quindi Fialdini ci sarà, così come sarà seduta in conduzione domenica pomeriggio alla guida di ‘Da noi…a ruota libera’.

Ballerina per una notte sarà Monica Guerritore, protagonista e regista del film dedicato alla vita di una delle attrici italiane più apprezzate e famose: Anna Magnani. Dal 6 novembre la pellicola sarà nelle sale italiane, ma intanto il pubblico di Rai1 potrà vederla sul palcoscenico dell’auditorium del foro italico in Roma proprio in un omaggio ad Anna Magnani, danzando in coppia con Luca Urso.

Per la gara, invece, la puntata di sabato scorso è stata vinta dalla coppia Fabio Fognini e Giada Lini, mentre Beppe Convertini è stato il primo eliminato e sabato 8 novembre si scoprirà chi sarà il secondo, tra Emma Coriandoli e Nancy Brilli.

Prove a sorpresa e rischio eliminazione per le coppie

Come sempre, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara. Molte saranno le prove che le coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma non solo. I concorrenti, infatti, dovranno sottoporsi a prove a sorpresa che saranno valutate dalla giuria di esperti e da quella popolare. A capitanare la giuria in studio è Carolyn Smith, affiancata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Al fianco di Rossella Erra, invece, ci sono i volti di Sara Di Vaira e Matteo Addino, sempre nella veste di “Tribuni del popolo”. Le tre voci avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttam -nte sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle. Immancabile il principe del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di “Vita in Diretta”.

La musica di ogni singola puntata è affidata come sempre alla Paolo Belli Big Band. I brani, suonati rigorosamente live, sono riarrangiati e adattati da Luigi Saccà agli stili di ballo dei concorrenti.

Anche in questa ventesima edizione “Ballando on the Road”, come lo scorso anno, approda in Calabria. Sabato alle 10.00 su RaiPlay, le immagini delle bellezze paesaggistiche della regione calabrese accompagneranno le esibizioni dei ballerini nella puntata di “Ballando on the Road”, fortunato spin-off di “Ballando con le Stelle” condotto da Milly Carlucci con Matteo Addino al fianco di Carolyn Smith, presidente di giuria di ‘Ballando con le Stelle’, Guillermo Mariotto, stilista e volto storico del programma, e Fabio Canino, conduttore e scrittore. “Ballando On The Road” è realizzato nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.

Per tutti coloro che desiderano rivedere le esibizioni delle coppie in gara, ricordiamo che è attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it. Infine, per gli approfondimenti sul programma e scoprire tutte le curiosità del dietro le quinte, c‘è “Ballando Segreto” che con RaiPlay, sta facendo registrare moltissime visualizzazioni.