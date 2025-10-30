Evan Delogu, muore in incidente il fratello di Andrea Delogu

È finito con la moto contro un palo nel Parco del Gelso a Igea Marina a Bellaria (Rimini). Non c’è stato nulla da fare per Evan Delogu, fratello di Andrea Delogu, che era in sella alla sua moto in via Vittor Pisani quando ieri pomeriggio ha perso il controllo della due ruote. L’incidente, nel quale ha perso la vita il giovane, appena 18 anni, come conferma a LaPresse il sindaco del comune del riminese, Filippo Giogetti, è avvenuto alle 15.45. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Sul posto gli agenti della Polizia locale e i carabinieri. Il padre, infermiere del 118 molto conosciuto in città, è in pensione da pochi giorni.

Il dolore del padre Walter

“Il cuore a volte batte anche se è morto. Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan. Il tuo papà e tua mamma”. Così sui social Walter Delogu, padre di Evan Oscar Delogu, fratellastro della conduttrice tv Andrea Delogu. In un altro post l’uomo pubblica una foto del ragazzo con il nonno.

“Vi dico chi era mio figlio”, scrive ancora questa mattina su Facebook, “faceva le serali, studiava Alberghiero , di mattina si allenava in palestra , poi faceva da mangiare per noi se ero occupato e se la mamma era al lavoro … quando si alzava da tavola chiedeva il permesso, lavava i piatti e poi si riposava un po’. Ha da sempre lavorato in estate da Massimo al bagno 75 e mai ci ha chiesto un euro, si comprava tutto lui col suo stipendio, pure quella maledetta moto… mi traduceva dall’ inglese articoli di nuove droghe pericolose , che servivano a me alle conferenze che faccio nelle scuole per prevenire disgrazie di questa maledizione… Non beveva , non fumava e a volte lo prendevo in giro , dicendogli o che era un talebano o un angelo .. ho capito ieri chi eri tu … Un angelo … Amore mio perché ci hai lasciato , ci sarà un motivo , fammelo sapere presto ti prego … ho dormito nel tuo letto stanotte, perdonami, ora te lo metto a posto … ti abbraccia la mamma e tua sorella…la tua amata moto la farò aggiustare e la venderò, so quanto impegno e soldi ci hai messo in quel bolide (come lo chiamavi tu) quindi non la farò demolire, scusami, ma non riuscirei più a vederla o guidarla … La tua macchina arriverà venerdì, venderemo la nostra e terremo la tua per sempre … A presto amore, tra non molto ti raggiungerò e rideremo insieme, come sempre . ..e ora ti mando un bacio con la mamma e la tua amata sorellina, come la chiamavi tu, lassù in paradiso fatti valere”.

Il sindaco di Bellaria: “La città è scioccata”

Ieri è stato “un pomeriggio col fiato sospeso. C’è stato un tam-tam fra social, telefonate e messaggi della comunità che chiedevano cosa fosse successo. Come stesse il ragazzo fino a quando è calato il sipario su questo dramma tristissimo”. Lo dice a LaPresse il sindaco di Bellaria-Igea Marina, Filippo Giorgetti, la città di poco meno di 20mila abitanti sulla Riviera romagnola dove ha perso la vita Evan Delogu, fratello della conduttrice tv Andrea Delogu. Lo scontro è avvenuto intorno alle 15.45 quando il giovane ha perso il controllo della moto finendo contro un palo dell’illuminazione in via Vittor Pisani al Parco del Gelso: Delogu viaggiava con il casco regolarmente indossato, protezione che non ha evitato il peggio. “La notizia di un ragazzo di 18 anni, così giovane, morto in un impatto con la moto ha lasciato tutta la comunità sgomenta – aggiunge Giorgetti -. La città ha atteso con fiato sospeso, con trepidazione e con speranza ma è rimasta molto scioccata”.