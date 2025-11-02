Report, Ghiglia diffida il programma di Ranucci: a rischio la puntata di stasera

Una diffida formale di Agostino Ghiglia, componente del Garante della privacy, potrebbe condizionare la messa in onda della puntata di Report di questa sera. Ghiglia avrebbe inviato alla trasmissione una lettera – che LaPresse ha potuto visionare – nella quale lamenta, alla luce delle anticipazioni della puntata pubblicate sui social dal programma tv, una presunta acquisizione illecita di alcuni dati personali. Il format di inchiesta verrebbe quindi diffidato dal continuare a pubblicare i contenuti in questione. Verrebbe, infine, chiesta la cancellazione di quanto pubblicato al riguardo sui canali social di Report. Fonti Rai, tuttavia, fanno sapere che la puntata andrà regolarmente in onda.

Ranucci: “Ghiglia prova a imbavagliare Report, è gravissimo”

“Quello che tenta di fare Ghiglia è mettere un bavaglio. È gravissimo, si tratta di interruzione di servizio pubblico“, ha detto il conduttore di Report Sigfrido Ranucci. “Non c’è stato nessun materiale trafugato”.

Bonelli: “Diffida a Report è censura, Ghiglia si dimetta”

“La diffida di Agostino Ghiglia, membro del Garante della Privacy, contro Report è un fatto gravissimo, un atto che rappresenta l’ennesimo tentativo di mettere a tacere la libera informazione. Siamo alla censura. La diffida è la dimostrazione che non si vuole far conoscere la verità agli italiani a partire dal ruolo di FdI e dei partiti di governo nella vicenda che ha portato l’authority a sanzionare Report”, ha detto Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“La diffida odierna rappresenta un precedente pericoloso“, “se le inchieste giornalistiche che sollevano questioni scomode possono essere bloccate preventivamente, viene meno una parte essenziale del nostro sistema di controllo e garanzia”. “Il Garante della Privacy non può trasformarsi in uno strumento di intimidazione contro chi fa giornalismo, Ghiglia e tutti i vertici dell’authority devono dimettersi immediatamente”.