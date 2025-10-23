Ranucci: “C’è chi sta armando il Garante della privacy per punire Report”

Sigfrido Ranucci torna a parlare dopo l’attentato dinamitardo di cui è stato vittima la notte del 16 ottobre a Campo Ascolano, frazione del Comune di Pomezia. Quella sera un ordigno è esploso, distruggendo due auto di famiglia, davanti all’abitazione del giornalista Rai.

“Mentre io raccolgo solidarietà politica bipartisan, questa solidarietà in alcuni casi si sta mostrando altamente ipocrita perché da una parte c’è solidarietà ma dall’altra” si sta “armando un’authority come il Garante della privacy per punire Report e dare un segnale”, ha detto il conduttore del programma di Rai3 partecipando da remoto a una conferenza stampa all’Eurocamera organizzata dall’europarlamentare del Partito democratico Sandro Ruotolo.

Ranucci ha parlato di un “Garante della privacy che interviene soprattutto per input politici“. “Quello che dico lo dico con cognizione di causa”, ha dichiarato, aggiungendo che “lo vedremo nelle prossime ore”. “Chiedo che il garante europeo” controlli come sta operando il Garante della privacy italiano, ha detto ancora il giornalista d’inchiesta, aggiungendo che l’authority italiana pare agire come “un’emanazione del governo“.

Ruotolo: “Meloni sa che l’Italia è il primo Paese per minacce ai giornalisti?”

“Giorgia Meloni accusa l’opposizione di gettare ombre e fango sull’Italia. Ma, presidente, lo sa che l’Italia è il primo Paese europeo per minacce ai giornalisti?”, ha affermato Sandro Ruotolo. “Lo sa che sono già avvenute 516 minacce, il 76% in più nei primi mesi del 2025? Lo sa, presidente Meloni, che in Italia ci sono 29 giornalisti protetti dallo Stato? Lo sa che Reporter sans frontières ha declassato l’Italia dal 46º al 49º posto per la libertà di stampa?”, ha aggiunto il rappresentante dem chiedendo al governo di ritirare le querele temerarie e di dire chi ha spiato i giornalisti italiani, utilizzando lo spyware Paragon, acquistato dai servizi segreti italiani.