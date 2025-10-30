‘Belve’, Fagnani lavora a spinoff per persone comuni

Dopo la versione crime Francesca Fagnani lavora a un nuovo spinoff di ‘Belve’, dedicato alle persone comuni. A confermarlo la stessa conduttrice sulle sue storie Instagram. “In tanti in questi anni di ‘Belve’ mi hanno chiesto di intervistare persone comuni – scrive – E se iniziassimo con i provini? A chi va, a chi si sente giusto per questo programma può scrivere a belveprovini@rai.it. Grazie, vi aspetto”.

Boom social per ‘Belve’, settimo al mondo su X

Partenza sprint intanto per la nuova stagione di Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani, prodotta dalla direzione Intrattenimento Prime Time. Il primo appuntamento, in onda martedì su Rai2, ha fatto registrare il 12.9% e 1 milione 748 mila telespettatori (terzo programma più visto del prime time). Fortissimo il riscontro sulle piattaforme social con un piazzamento straordinario essendo risultato settimo al mondo su X. I profili sociali di Rai (Raiplay e Rai 2) tra 28 e 29 ottobre hanno totalizzato oltre 414 mila interazioni sui contenuti relativi a ‘Belve’ e 43 milioni di video views. Lo scrive la Rai in una nota.

“Il ritorno di Francesca, con le sue interviste – dichiara Williams Di Liberatore, direttore dell’intrattenimento Prime Time – era atteso da tutti e conferma la forza del formato e della sua conduttrice. Francesca continua a godere del gradimento di un vasto pubblico di affezionati, molto eterogeneo e prezioso per tutta l’azienda. Di questo straordinario risultato ne ha anche beneficiato la total audience di Rai 2 che nella fascia 21.30 23.30 ha fatto segnare il 10.6% di share con 1 milione 890 mila telespettatori, mentre in seconda serata è stato raggiunto il 12.5 % di share con 1 milione 129 mila 458 telespettatori. Ringrazio il capostruttura Francesca Pellegrini e la redazione del programma che da anni supporta la fase produttiva del formato”.