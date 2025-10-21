Ascolti Tv: ‘La Ruota della Fortuna’ 5,4 mln (25%), ‘Affari Tuoi’ 5 mln e 23%

Nella serata tv di ieri, lunedì 20 ottobre 2025, in access su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ 5.420.000 spettatori pari al 25.12%. Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 4.234.000 spettatori (20.31%), ‘Affari Tuoi’ 5.036.000 spettatori (23.23%). Su La7 ‘Otto e mezzo’ 1.939.000 e 8.89%. Nel preserale su Rai1 ‘L’Eredità’ 4.604.000 spettatori pari al 26.51%. Su Canale5 ‘Avanti un Altro’ 3.185.000 spettatori (20.00%). In prima serata su Rai1 ‘Blanca 3’ 3.923.000 spettatori pari al 23.92% di share. Su Canale5 ‘Grande Fratello’ 1.873.000 spettatori con share del 14.23%. Su Rai2 ‘Lo Spaesato’ 674.000 spettatori pari al 3.84%. Su Italia1 ‘Jack Reacher – La prova decisiva’ 1.182.000 spettatori con il 6.94%. Su Rai3 ‘Lo Stato delle Cose’ 993.000 spettatori (6.59%). Su Rete4 ‘Quarta Repubblica’ 674.000 spettatori (5.13%). Su La7 ‘La Torre di Babele’ 769.000 spettatori e il 4.05%. Su Tv8 ‘GialappaShow’ 700.000 spettatori (4.1%). Sul Nove ‘Little Big Italy’ 450.000 spettatori con il 2.5%. In seconda serata su Rai2 ‘Il Processo al 90°’ 336.000 (4.49%).

Rai: ‘L’Eredità’ con Marco Liorni 4,6 mln (26.5%)

Rai1 in vetta agli ascolti in prime time con la serie ‘Blanca’ che stravince la fascia oraria con 23.9% di share e quasi 4 milioni di telespettatori (3 milioni 923 mila spettatori). Su Rai 2 ‘Lo spaesato’ con Teo Mammucari ha segnato il 3.8% di share e 674 mila spettatori. Su Rai ‘Lo stato delle cose’ è al 6.6% di share e 993 mila spettatori, mentre il segmento ‘la presentazione’ che ha preceduto la trasmissione di Giletti, ha realizzato il 5.2% di share e 1 milione 82 mila spettatori. In seconda serata su Rai 1 ottimo avvio di stagione per ‘Storie di sera’ con Eleonora Daniele con il 13.8% di share e 1 milione 426 mila telespettatori nella prime parte e il 9,3% di share e 567 mila spettatori nella seconda. Su Rai 2, nella stessa fascia oraria, ‘Il processo al 90°’ realizza il 4.5% di share e 336 mila spettatori e, sulla terza rete, ‘Tg3 Linea Notte’ ottiene il 7% di share e 438 mila spettatori. Ottimo il ritorno de ‘L’Eredità’ con Marco Liorni che domina il preserale con il 26.5% di share e 4 milioni 604 mila telespettatori. In access prime time ‘Cinque minuti’ ottiene il 20.3% con 4 milioni 234 mila spettatori e ‘Affari tuoi’ sale al 23.2 % e raggiunge i 5 milioni 36 mila spettatori. Su Rai 3, il tradizionale appuntamento con ‘Blob’ si attesta al 4.9% con 940 mila spettatori, ‘Fin che la barca va’ registra il 4.5% con 909 mila spettatori; ‘Il cavallo e la torre’ il 5.6% con 1 milione 177 mila spettatori e ‘Un posto al sole’ il 6.3% con 1 milione 373 mila spettatori.Nel daytime di Rai 1 ‘Unomattina’ realizza il 19.2% di share con 841 mila spettatori. A seguire, ‘Storie italiane’ registra nella prima parte il 16.3% di share con 672 mila spettatori e, nella seconda parte, il 15.8% con 790 mila spettatori; ‘È sempre mezzogiorno!’ ottiene il 15.8% con 1 milione 471 mila spettatori. Nel pomeriggio ‘La volta buona’ sale dal 13,5% di share e 1 milione 448 mila spettatori ottenuti nella prima parte al 17,2% di share e 1 milione 514 mila spettatori nella seconda. La soap ‘Il paradiso delle signore’ è al 16.4% con 1 milione 395 mila spettatori. ‘Vita in diretta’ si attesta al 21% di share con 2 milioni 78 mila spettatori.Su Rai 2, bene l’intrattenimento e la musica di ‘Radio 2 Social Club’ con il 5.4% di share e 233 mila spettatori. ‘Tg2 Italia – Europa’ ha realizzato il 4.9% di share e 203 mila spettatori, la puntata de ‘I Fatti vostri’ raggiunge nella prima parte il 7.9% di share con 452 mila spettatori, e l’8.4% di share e 766 mila spettatori nella seconda. Sempre buon seguito per ‘Ore 14’ che si attesta all’8.3% con 921 mila spettatori. ‘BellaMà’ sale dal 4.8% (424 mila spettatori) della prima parte al 5.8% (469 mila spettatori) nella seconda. ‘La porta magica’ segna il 4.5% di share e 371 mila spettatori. Su Rai 3 grandi numeri per ‘Buongiorno Italia’ che raggiunge il 12.8% di share e 445 mila spettatori e per ‘Tgr Buongiorno regione’ che si attesta all’11.9% di share e 528 mila spettatori. ‘Agorà’ ottiene il 5.4% di share con 249 mila spettatori, ‘Agorà Extra’ il 5% di share (211 mila spettatori) e ‘ReStart’ il 4.9% con 202 mila spettatori. ‘Elisir’ è al 5.6% con 293 mila spettatori, ‘Tg3 Fuori Tg’ il 5.8% di share e 529 mila spettatori e ‘Quante storie’ il 4.9% con 530 mila spettatori. Infine, nel pomeriggio spicca ‘Geo’ che sale all’11.1% di share con 1 milione 117 mila spettatori.

Mediaset: ‘Uomini e Donne’ oltre 2,4 mln

“Ieri, lunedì 20 ottobre, le Reti Mediaset sono risultate leader sul pubblico totale nelle seguenti fasce: Totale giornata: 3.162.000 spettatori (38.63% di share). Prima serata: 8.227.000 spettatori (39.83% di share). Seconda serata: 3.541.000 spettatori (39.95% di share). Canale 5 è leader sul target commerciale nelle seguenti fasce: Totale giornata: 20.29% di share (1.558.000 spettatori totali). Prima serata: 22.23% di share (4.395.000 spettatori totali). Seconda serata: 16.95% di share (1.320.000 spettatori totali)”. Così il comunicato dell’ufficio stampa Reti Mediaset. “Tg5: l’edizione delle ore 20.00 è leader dell’informazione sul target commerciale con il 25% di share e 4.369.000 spettatori totali. L’edizione delle ore 13.00 è la più vista con 2.593.000 spettatori totali e il 22.41% di share individui. Da segnalare in particolare: su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ si conferma leader dell’access prime time con 5.420.000 spettatori totali e il 25.13% di share individui. Il game di Gerry Scotti ha toccato picchi di 6.351.000 spettatori totali e del 30.75% di share individui. In prima serata, ‘Grande Fratello’ realizza il 16.3% di share sul target commerciale (22.4% di share sul target 25-34enni) con 2.415.000 spettatori nella fascia prime-time. In day-time e preserale ‘Mattino Cinque’ leader di fascia con, nella prima parte, 890.000 spettatori totali e il 20.45% di share individui e, nella seconda, 830.000 spettatori totali e il 20.28% di share individui. ‘Forum’ leader di fascia con 1.351.000 spettatori totali con il 19.54% di share individui. ‘Forbidden Fruit’ 2.264.000 spettatori totali con il 20.62% di share commerciale. ‘Uomini e Donne’ 2.449.000 spettatori totali con il 28.82% di share sul target commerciale. ‘La forza di una donna’ 2.173.000 spettatori totali con il 26.86% di share sul target commerciale. ‘Amici di Maria De Filippi’ 1.622.000 spettatori totali con il 22.32% di share sul target commerciale. ‘Dentro la notizia’ al vertice di fascia sul target commerciale nella prima parte con il 19.32% di share e 1.409.000 spettatori totali, e nella seconda parte ‘Dentro la Notizia – Le Voci’ con il 18% di share e 1.457.000 spettatori totali. ‘Avanti un Altro!’ al vertice di fascia sul target commerciale con il 24.07% di share e 3.185.000 spettatori totali. Su Italia 1 in prima serata, il film ‘Jack Reacher – La prova decisiva’ ottiene 1.182.000 spettatori totali con l’8.86% di share sul target commerciale. Su Retequattro in access prime-time, ‘4 di Sera’, informa, nella prima parte, 998.000 spettatori totali con il 4.73% di share individui e, nella seconda parte, 888.000 spettatori totali con il 4.08% di share individui. In prime-time, ‘Quarta Repubblica’ 674.000 spettatori totali con il 5.13% di share individui. Picchi dell’8.25% di share individui e 1.089.000 spettatori totali. In day-time e preserale: sempre bene Tg4 ‘Diario del Giorno’ 6.15% di share individui e 528.000 spettatori totali. ’10 Minuti’ 4.9% di share individui e 820.000 spettatori totali. Canali tematici: sul Cine34, in prime time, il film ‘Chiedimi se sono felice’ totalizza 332.000 spettatori totali con l’1.66% di share individui”.