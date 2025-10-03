Ascolti ieri, La Ruota oltre i 5 milioni. Infante supera Del Debbio

‘La Ruota della Fortuna’ supera il muro dei 5 milioni di media spettatori, ma anche ‘Affari Tuoi’ ci si avvicina con 4,7 milioni. Tra i programmi di approfondimento del giovedì c’è da registrare la crescita di ‘Ore 14 Sera’ su Rai2 che ha superato ‘Dritto e rovescio’ su Rete4: 909.000 spettatori di media con 6.59% di share contro 787.000 spettatori e 5.86% di share. Il programma di Milo Infante ha registrato nell’edizione pomeridiana 859.000 spettatori e e 7.86% di share. Su Rai1 in access ‘Cinque minuti’ registra 3.900.000 (20.31%), in seconda serata ‘Porta a Porta’ 671.000 e 9.81%. Su La7 in access ‘Otto e mezzo’ 1.859.000 (9.03%), in prima serata ‘PiazzaPulita’ 1.012.000 (7.79%).

La Ruota della Fortuna supera i 5 milioni

Nella serata tv di ieri, giovedì 2 ottobre 2025, in access su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ 5.111.000 spettatori pari al 24.71%. Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ 3.900.000 spettatori (20.31%), ‘Affari Tuoi’ 4.711.000 spettatori (22.80%). Su La7 ‘Otto e mezzo’ 1.859.000 (9.03%). Nel preserale su Rai1 ‘Reazione a Catena’ 3.677.000 spettatori pari al 23.11%. Su Canale5 ‘Avanti un Altro’ 2.746.000 spettatori (18.83%).in prima serata su Rai1 ‘La Ricetta della Felicità’ 3.057.000 spettatori pari al 18.30% di share. Su Canale5 ‘La Notte nel Cuore’ 2.511.000 spettatori con share del 16.32%. Su Rai2 ‘Ore 14 Sera’ 909.000 spettatori pari al 6.59%. Su Italia1 ‘L’uomo d’acciaio’ 880.000 spettatori con il 5.28%. Su Rai3 ‘The Mauritanian’ 538.000 spettatori (3.05%). Su Rete4 ‘Dritto e Rovescio’ 787.000 spettatori (5.86%). Su La7 ‘Piazzapulita’ 1.012.000 spettatori e il 7.79%. Su Tv8 la partita di Europa League ‘Feyenoord-Aston Villa’ 584.000 spettatori (3%). Sul Nove ‘Nove Comedy Club’ con lo spettacolo Io e Gianlu di Marta e Gianluca 469.000 spettatori con il 2.6%. In seconda serata su Rai1 ‘Porta a Porta’ 671.000 e 9.81%.

La7 terza rete nel prime time

La7 conquista il terzo posto in prima serata. Il Tg Sera di Enrico Mentana registra una media di 8,34% di share e 1.571.709 di spettatori.

Lilli Gruber co ‘Otto e Mezzo’ 9,04% e 1.859.244, Corrado Formigli con PiazzaPulita 7,79% e 1.011.656. Anche nel daytime risultati buoni per Coffee Break 7,10% e 298.357, L’Aria che tira 7,77% e 395.452, Tagadà’ 5,60% e 494.489.