Striscia la notizia, è dura sostituire Scotti: si pensa a prima serata Canale5

Sperimentare era stata la parola d’ordine dell’a.d. Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, alla presentazione dei palinsesti quando si è parlato del lancio de ‘La Ruota della Fortuna’ nella fascia oraria che per decenni è stata di ‘Striscia la Notizia’. Ora dopo gli ascolti record del game di Gerry Scotti, diventa complicato fermarlo ai box per rimettere in corsia il tg satirico di Antonio Ricci. Ma di sicuro ‘Striscia’ ripartirà anche se non si sa come e quando. Il promo è stato già lanciato sui social, le segnalazioni dei cittadini arrivano con la consueta frequenza. Quindi la squadra è già al lavoro ed è già cominciato il conto alla rovescia per un rientro in onda. Ma sostituire in access il gameshow diventa improbabile.

La differenza di ascolti

Gli ascolti di ‘Striscia’ raggiungono al massimo i 2,5 milioni di spettatori. Quelli di Scotti si aggirano intorno ai 4,5 milioni di media. Quindi anche per Gabibbo e soci il confronto sarebbe impietoso.

La nuova collocazione

Dove ripartirà ‘Striscia’? Sicuramente, al contrario di ‘Paperissima’ non passerà su un’altra rete Mediaset. Resterà a Canale5 e probabilmente otterrà una o due prime serate. Un po’ come accade per ‘Le Iene’ su Italia1. Tolto il lunedì assegnato al ‘Grande Fratello’ e il sabato di dominio di Maria De Filippi, gli altri giorni potrebbero essere tutti buoni. Il più indicato e onorevole potrebbe essere la prima serata della domenica. Ma bisognerebbe spostare la puntata festiva de ‘Le Iene’ che vanno in onda anche il martedì. Certo, qualora ‘Striscia’ dovesse diventare un appuntamento di prima serata su Canale5 i servizi del tiggì satirico andrebbero cambiati e dovrebbero essere più lunghi e con temi d’inchiesta.