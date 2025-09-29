Marcella Bella a ‘Ballando con le stelle 2025’, i commenti dei giudici diventano un caso: cosa è successo

E’ polemica per i commenti rivolti a Marcella Bella in tv durante la sua partecipazione a ‘Ballando con le Stelle 2025‘, nella prima puntata andata in onda sabato 27 settembre su Rai 1.

La cantante 73enne, in gara come concorrente, si è esibita sul palco col ballerino dominicano Chiquito e hanno fatto discutere le frasi che le sono state rivolte dai giudici del programma dopo l’esibizione. Frasi che hanno portato la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione ad esprimere “solidarietà totale” nei confronti di Marcella Bella “per i commenti sessisti ricevuti in diretta nel corso di ‘Ballando con le stelle’”.

La solidarietà della senatrice di FdI Campione

“Alcuni giurati – ha dichiarato la senatrice – le hanno indirizzato frasi squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere sessuale, si è ironizzato persino sull’età e sull’abbigliamento della cantante. Le battute per fare colpo sul pubblico, con frasi a effetto, non dovrebbero mai diventare dileggio e in questo caso il limite è stato oltrepassato. Onore alla classe di Marcella Bella che non ha replicato e solidarietà alla donna prima ancora che all’artista. Ai giurati, che farebbero bene a scusarsi per le parole pronunciate, conviene rileggersi il curriculum di Marcella Bella, un percorso artistico e umano con il quale nessuno di loro può tenere il confronto”, conclude la senatrice, componente della Commissione bicamerale contro la violenza sulle donne.

I commenti sotto accusa

La polemica è scoppiata sui social per alcuni commenti seguiti all’esibizione di Marcella Bella durante la serata di ‘Ballando con le Stelle’ andata in onda sabato sera su Rai 1. “Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata. Abbiamo visto di tutto. Sei una delle più nude che abbiamo visto in questi anni”, le parole della giurata Selvaggia Lucarelli rivolgendosi alla cantante che ha replicato così: “Ma no! Ho il pantalone sotto”. A scatenare le polemiche, alimentate anche a seguito del montaggio di Striscia la Notizia domenica sera, anche il commento dell’altro giurato Guillermo Mariotto: “Se alla prima puntata già ci fai vedere il duodeno non voglio sapere…”. La cantante ha dimostrato di avere molto autoironia e non ha ceduto alle provocazioni. Persino Alberto Matano ha giocato sui doppi sensi, citando una famosa canzone proprio di Marcella: “Possiamo dire che la tua gatta è ancora lì”.

Fabio Canino, altro giurato di ‘Ballando con le Stelle’, ha addirittura ricordato quando faceva l’animatore a Cuba e Santo Domingo dove “arrivavano queste signore dell’Europa che, arrapatissime, che ballavano con i ballerini e gli animatori”.