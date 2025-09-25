Gruber-Fini, scontro in diretta a ‘8 e mezzo’

Botta e risposta tra la giornalista e lo storico leader di Alleanza Nazionale

Scontro in diretta tra Lilli Gruber e Gianfranco Fini nel corso della puntata di mercoledì di ‘Otto e mezzo’, il programma di approfondimento condotto dalla giornalista su La7. Ospite della puntata è stato infatti lo storico leader della destra italiana con la partecipazione dell’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini. Il titolo della puntata era “Trump, Meloni e la Flotilla: parla Fini”.

Primo scontro sul Medio Oriente e Gaza

Le prime scintille si sono accese già nelle prime domande sul Medio Oriente e sulla situazione a Gaza. La conduttrice ha incalzato Fini sulle sue opinioni riguardo ai rapporti con la premier Giorgia Meloni e sulla posizione del governo di centro-destra sul riconoscimento della Palestina.

Alla domanda sulla posizione attuale dell’Italia, Fini ha reagito infastidito:

“Lei si diverte a chiedermi semplicemente giusto o sbagliato, ma bisogna fare un’analisi”.

Ha poi chiarito la propria posizione:

“Sono pro al riconoscimento dello Stato palestinese, ma oggi sarebbe un gesto simbolico. Non c’è una leadership palestinese con cui Israele possa interfacciarsi. Non si possono liquidare questioni serie con alzate di spalle”. Scontro Gruber-Fini: “Conduco io la trasmissione…”, “Mi faccia finire, ho il dovere di dire la mia”https://t.co/ZCLFIJkQrw — La7 (@La7tv) September 25, 2025

Botta e risposta tra conduttrice e ospite

La discussione è proseguita con un acceso botta e risposta dopo che la conduttrice provava a cambiare argomento.

Gruber: “Conduco io la trasmissione, andiamo avanti”.

Fini: ” Io voglio rimanere sul tema Medio Oriente. Mi ha invitato, mi faccia finire. Ho il dovere di dire la mia, o almeno di provarci.”

L’ex leader di An, dal canto suo, ha ribadito la necessità di un’analisi più approfondita volendo evitare di semplificare questioni complesse, mentre Gruber ha ribadito il suo ruolo di conduttrice e la volontà di mantenere il focus sul tema in discussione.

La questione dei rapporti con Giorgia Meloni

Durante la diretta, la Gruber ha poi chiesto a Fini dei suoi presunti rapporti con la premier Meloni suscitando la risposta piccata dell’ex presidente della Camera:

“Ha rapporti con Meloni?”

Fini ha replicato secco:

“Non rispondo a domande stupide per farle fare il titolo”

Una scena che ha evidenziato la tensione tra i due che ha contraddistinto tutta la puntata

Scontro sulla destra radicale europea

Un ulteriore momento di confronto è arrivato quando Gruber ha chiesto un parere sulla destra radicale europea.

Fini ha risposto stizzito:

“Chiaro che non mi piace, ma lei fa domande per fare il titolo”

Gruber ha ribattuto infastidita:

“Perché è venuto? Qui si fanno domande”

Immediata la contro replica dell’ex presidente della Camera:

“Perché mi ha invitato, ma se pensava che venissi nella sua trasmissione per darle ragione a prescindere ha sbagliato interlocutore.”

Fini ha poi sottolineato la volontà di chiarire alcuni punti in fuori onda, evidenziando la necessità di discutere temi complessi senza ridurli a slogan o titoli sensazionalistici.